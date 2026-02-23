https://sputnik-georgia.ru/20260223/yanvarskie-postavki-mandarinov-iz-gruzii-v-rossiyu-vyrosli-pochti-vdvoe-297276875.html

Январские поставки мандаринов из Грузии в Россию выросли почти вдвое

Всего за первый месяц года Грузия экспортировала мандаринов на 2,4 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше в годовом выражении и в 5,8 раза меньше в месячном 23.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинские поставки мандаринов на рынок России в январе в годовом выражении выросли почти вдвое, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Январский объем грузинского мандаринового экспорта в РФ составил почти 1,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше, чем в январе годом ранее. При этом в месячном выражении экспорт просел в шесть с половиной раз с традиционного пика в декабре. Всего за первый месяц года Грузия экспортировала мандаринов на 2,4 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше в годовом выражении и в 5,8 раза меньше в месячном. Россия среди главных покупателей в январе заняла первое место, также грузинские мандарины отправились в Армению (на 642,7 тысячи долларов) и в Азербайджан (на 14 тысяч). Кроме того, в первый месяц этого года Грузия впервые с февраля отправили в Россию гибриды мандаринов – на максимальные с декабря 2022 года 220,4 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

