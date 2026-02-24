https://sputnik-georgia.ru/20260224/297313127.html

Военная операция США в Иране: третий акт, оружие заряжено

Военная операция США в Иране: третий акт, оружие заряжено

Sputnik Грузия

Президент США Дональд Трамп сосредоточил на иранском направлении такое количество военно-морских, военно-воздушных и других сил, что начало очередной "Бури в... 24.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-24T22:22+0400

2026-02-24T22:22+0400

2026-02-24T22:22+0400

в мире

политика

аналитика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

сергей лавров

пентагон

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/07/297013189_343:585:2944:2048_1920x0_80_0_0_50c8a7bfa95fc872fa7e93083ac70268.jpg

Стратегия Трампа "мир через силу" делает практически неизбежными новые войны, даже если противник не представляет военной угрозы. Создается впечатление, что Исламской Республике Иран американские "правила" не позволяют иметь слишком много нефти, суверенитета и обогащенного урана.Трамп 19 февраля предупредил руководство Ирана о необходимости заключить сделку по ядерной программе, иначе произойдут "действительно плохие вещи", и установил крайний срок в 10-15 дней. То есть военная операция планируется в начале весны, с вероятностью 90%. Тегеран заявил о готовности нанести ответный удар по военным базам США в регионе – "решительно и соразмерно". Ситуация тревожная и парадоксальная.Американский президент считает, что на "пути к миру" переговоры с Тегераном идут хорошо. С другой стороны, беспрецедентное наращивание американской военной мощи на Ближнем Востоке и угрозы Вашингтона – для достижения "значимого" соглашения – не обещают Тегерану ничего хорошего. США и Израиль традиционно (голословно) обвиняют Иран в разработке ядерного оружия. Вашингтон требует полного отказа от обогащения урана. Тегеран отстаивает мирный характер ядерной программы. Суровые американцы также требуют, чтобы гордые персы отказались от баллистических ракет большой дальности. Ракетный арсенал – необсуждаемая "красная линия" Ирана.США и Израиль летом 2025 года без предупреждения нанесли ракетно-бомбовый удар по иранским ядерным объектам и военным базам. Иранские ракеты прилетели по базам противника. Историческая "дискуссия" может быть продолжена. Растут напряжение и вероятность военной операции Пентагона, которая "отрикошетит" по странам Южного Кавказа и Центральной Азии.Вашингтон направил в регион две авианосные ударные группы: атомные Abraham Lincoln и Gerald Ford несут на борту более 100 истребителей. Сотни истребителей F-16, F-22, F-35, F-15 переброшены на американские военные базы в Бахрейне, Омане, ОАЭ, Катаре, Кувейте. В Израиле ожидает своего часа самолет C-32B Gatekeeper Командования специальных операций ВВС США. В Европе развернуты десятки самолетов-заправщиков – для обеспечения перелета стратегических бомбардировщиков с территории Северной Америки. Семь ракетных эсминцев и несколько подводных лодок ВМС США в регионе способны дать залп сотнями крылатых ракет "Томагавк". Если Трамп действительно намерен принудить Иран к ядерной сделке первичным ограниченным ударом, технологически для этого все готово.А что потом?Будет жарко. Иран входит в первую двадцатку мировых военных держав – 16-я строка в рейтинге Global Firepower. Тегеран прямо заявил о готовности к обороне и предупредил: американский удар спровоцирует масштабную региональную войну с участием соседних стран, на территории которых расположены базы Пентагона. Ранее Иран в качестве возмездия неоднократно наносил ракетные удары по американским объектам в Ираке и Катаре.Для прикрытия своих войск с воздуха Пентагон перебросил на Ближний Восток два специализированных подразделения ПВО – 24 истребителя F-16CJ, а также несколько самолетов системы раннего предупреждения и управления AWACS E-3 Sentry. Очевидно, многолетний опыт борьбы с афганскими талибами и йеменскими хуситами никого в Америке ничему не научил. США готовят массированную атаку, призванную сломить оборону Ирана и обезглавить его руководство, и ядерная эскалация не исключена.Специалисты национальной безопасности предупредили президента США: в случае столкновения с Ираном успех не гарантирован. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил: "США столкнутся с трудностями в случае применения силы против Ирана ввиду истощения запасов вооружений из-за поддержки Израиля и Украины". Американские аналитики считают эту войну "безрассудной".Выступающее за максималистский сценарий "смены режима в Иране" правительство Израиля готовится к войне в ближайшие дни. Однако израильская разведка констатировала, что военного потенциала США хватит лишь на неделю интенсивных ударов по Ирану. Британия отказалась предоставить американцам две свои базы ВВС – Diego Garcia и Fairford – для ударов по Тегерану бомбардировщиками B-1, B-2 и B-52. Вероятно, потому, что "спящие ячейки" проиранских прокси уже готовят диверсии на военных объектах в Европе.Глава МИД России Сергей Лавров 18 февраля заявил (телеканалу "Аль-Арабия"), что удар США по Ирану может привести к нехорошим последствиям: "Это игра с огнем". И напомнил: "Иран ни разу не был уличен в нарушении ДНЯО или своего соглашения о гарантиях с МАГАТЭ… У Ирана есть права на мирное обогащение урана". Позиция России безупречна.В арабских странах, в частности, в Саудовской Аравии, также считают военный сценарий "совершенно нереалистичным и безрассудным". Это не Венесуэла – "у Ирана есть много разрушительных козырей". К сожалению, Трамп редко прислушивается к мудрым советам. Издание The American Conservative 20 февраля сообщило: "Никто не знает, что творится в голове президента Дональда Трампа". Возможно, агрессивные планы охладит присутствие в Ормузском проливе российских и китайских боевых кораблей, которые участвуют в совместных учениях с ВМС Ирана "Морской пояс безопасности – 2026".Американское издание The War Zone считает совместные маневры сигналом Вашингтону – такое присутствие/взаимодействие "осложняет попытки нападения на Иран", подтверждает стремление трех стран к формированию многополярного миропорядка. Боевые корабли РФ и КНР в Ормузском проливе – видимые элементы развитой системы радиоэлектронной разведки и целеуказания. "Венесуэльский" эффект внезапности практически исключен. Вероятность случайного поражения объектов России или Китая – создает предпосылки глобального военного конфликта.Трамп своим указом 19 февраля еще на год продлил антироссийские санкции, введенные Штатами в марте 2014 года – в связи с конфликтом на Украине. Действия и политика России по-прежнему представляют "необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов". "Духом Анкориджа" здесь точно не пахнет, зато присутствует "бой барабанов" Третьей мировой.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

иран

сша

тегеран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

в мире, политика, аналитика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, сергей лавров, пентагон, мид россии, магатэ, колумнисты