Археологическая находка – в Рустави обнаружили гробницы IV-V веков
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Рабочие случайно обнаружили гробницы IV-V веков в ходе реконструкции дороги на улице Санапиро в Рустави (до 25 км от Тбилиси), сообщили в мэрии города. Музей истории Рустави уже передал информацию Агентству по охране культурного наследия. Группа археологов вскоре приступит к изучению территории. Ранее в августе 2025 года фрагменты глиняной посуды, датированной XI-XII столетиями, обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Руставской крепости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
10:52 24.02.2026 (обновлено: 10:54 24.02.2026)
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Рабочие случайно обнаружили гробницы IV-V веков в ходе реконструкции дороги на улице Санапиро в Рустави (до 25 км от Тбилиси), сообщили в мэрии города.
Музей истории Рустави уже передал информацию Агентству по охране культурного наследия. Группа археологов вскоре приступит к изучению территории.
"Дорожные работы на втором периметре дороги, вдали от обнаруженной гробницы, будут продолжены также под наблюдением археологов", – говорится в сообщении городских властей.
Ранее в августе 2025 года фрагменты глиняной посуды, датированной XI-XII столетиями, обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Руставской крепости.