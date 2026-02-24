https://sputnik-georgia.ru/20260224/arkheologicheskaya-nakhodka---v-rustavi-obnaruzhili-grobnitsy-iv-v-veka-297293447.html

Археологическая находка – в Рустави обнаружили гробницы IV-V веков

Дорожные работы на втором периметре дороги, вдали от обнаруженной гробницы, будут продолжены также под наблюдением археологов 24.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Рабочие случайно обнаружили гробницы IV-V веков в ходе реконструкции дороги на улице Санапиро в Рустави (до 25 км от Тбилиси), сообщили в мэрии города. Музей истории Рустави уже передал информацию Агентству по охране культурного наследия. Группа археологов вскоре приступит к изучению территории. Ранее в августе 2025 года фрагменты глиняной посуды, датированной XI-XII столетиями, обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Руставской крепости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

