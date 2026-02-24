https://sputnik-georgia.ru/20260224/avtoimportery-protiv-zapreta-vlastey-igruzii-na-vvoz-starykh-mashin-kto-kogo-297305985.html

Автоимпортеры против запрета властей Грузии на ввоз старых машин: кто кого?

Автоимпортеры и торговцы, которые занимаются продажей в Грузии подержанных автомобилей, уже две недели протестуют против запрета властей на ввоз машин старше... 24.02.2026, Sputnik Грузия

С 1 апреля в силу вступают новые правила – удастся ли протестующим изменить ситуацию? И если новый закон войдет в силу, как это отразится на ценах на грузинском авторынке? Автоимпортеры уверены, что многие жители Грузии не смогут позволить себе пригонять из США и Азии автомобили младше шести лет из-за их сравнительно высокой цены. Но власти Грузии считают, что подержанных машин в стране и так слишком много.Правительство решило ограничить своим запретом катастрофический рост числа старых машин. Только в Тбилиси автомобилей уже около миллиона, а по всей Грузии – более двух миллионов. При этом большинство из них составляют машины старше десяти лет, и каждый год число машин на дорогах возрастает на 50-60 тысяч из-за их низкой стоимости.

