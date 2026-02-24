https://sputnik-georgia.ru/20260224/britanskie-sanktsii-protiv-gruzinskikh-telekanalov--mneniya-v-gruzii-297313878.html

Британские санкции против грузинских телеканалов – мнения в Грузии

Грузинские телекомпании "Имеди" и "Пост ТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на... 24.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта" расценили введение санкций против двух грузинских телеканалов, как посягательство на свободу слова, тогда как в оппозиции такое решение поприветствовали. Грузинские телекомпании "Имеди" и "Пост ТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". В правящей партии "Грузинская мечта" негативно отнеслись к решению властей Великобритании назвав их посягательством на свободу слова. Он отметил, что во время погрома и последующего закрытия оппозиционно настроенной телекомпании "Имеди" в ноябре 2007 года Великобритания никак не реагировала на проблему. "Сегодня же правительство Великобритании не только оправдывает посягательство на свободу СМИ, но и само посягает на свободу СМИ, что является почерком "глубинного государства", – отметил Кирцхалия. Между тем генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что нет никаких аргументов, доказывающих обвинения Великобритании в адрес телеканалов. Как указано в обосновании санкций: телеканалы "регулярно распространяют контент о том, что украинское правительство и президент Зеленский являются нелегитимными, Украина является "марионеткой" Запада, Украина является коррумпированной страной и что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию" По его словам, в мире сейчас говорят то же самое и прямо о том, что сегодня происходит в Украине. В оппозиции решение о введении санкций против грузинских телеканалов считают оправданным, отмечая, что санкции окажут серьезное влияние на деятельность телекомпаний. "Я думаю, грузинский бизнес понимает, что означает попадание под санкции, и не будет после этого финансировать и размещать рекламу на этих каналах... Особенно это касается банков и крупных компаний, имеющих международную репутацию", – сказала лидер "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем, в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. 2 апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – в начале декабря 2024 года, а также в связи с последующими уголовными делами и причастностью некоторых грузинских чиновников к коррупции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

