Бывший мэр задержан за злоупотребление служебными полномочиями на западе Грузии
Бывший мэр задержан за злоупотребление служебными полномочиями на западе Грузии
Sputnik Грузия
При выдаче разрешения были проигнорированы требования правительственного постановления "Основные положения регулирования использования и развития территорий" 24.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Бывший мэр муниципалитета Лентехи (Сванети) Гия Ониани, а также руководители архитектурной и надзорной служб Нугзар Твилдиани и Георгий Гулбани задержаны по обвинению в злоупотреблении служебным положением, сообщили в прокуратуре Грузии. По данным следствия, после избрания мэром Ониани приобрел земельный участок и заказал проект строительства гостиницы. Представленный проект не соответствовал строительным нормам – площадь застройки превышала допустимый коэффициент. Документы были поданы в архитектурную службу мэрии через компанию, зарегистрированную на имя его жены. Разрешение было выдано, несмотря на наличие на участке памятника культурного наследия и отсутствия согласия Национального агентства по охране культурного наследия. Во время строительства служба надзора мэрии, которой руководил близкий родственник Ониани, вместо того чтобы пресечь нарушения, допустила продолжение работ, выходящих за пределы разрешенного участка и затрагивали государственные и частные земли. По версии прокуратуры, действия обвиняемых нанесли ущерб законным интересам государства.
Новости
ru_GE
11:58 24.02.2026 (обновлено: 12:03 24.02.2026)
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Бывший мэр муниципалитета Лентехи (Сванети) Гия Ониани, а также руководители архитектурной и надзорной служб Нугзар Твилдиани и Георгий Гулбани задержаны по обвинению в злоупотреблении служебным положением, сообщили в прокуратуре Грузии.
По данным следствия, после избрания мэром Ониани приобрел земельный участок и заказал проект строительства гостиницы. Представленный проект не соответствовал строительным нормам – площадь застройки превышала допустимый коэффициент. Документы были поданы в архитектурную службу мэрии через компанию, зарегистрированную на имя его жены.
Следствие утверждает, что при выдаче разрешения были проигнорированы требования правительственного постановления "Основные положения регулирования использования и развития территорий".
Разрешение было выдано, несмотря на наличие на участке памятника культурного наследия и отсутствия согласия Национального агентства по охране культурного наследия.
Во время строительства служба надзора мэрии, которой руководил близкий родственник Ониани, вместо того чтобы пресечь нарушения, допустила продолжение работ, выходящих за пределы разрешенного участка и затрагивали государственные и частные земли.
По версии прокуратуры, действия обвиняемых нанесли ущерб законным интересам государства.