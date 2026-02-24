https://sputnik-georgia.ru/20260224/chislo-pensionerov-v-gruzii-priblizhaetsya-k-millionu--dannye-statistiki-297293310.html

Число пенсионеров в Грузии приближается к миллиону – данные статистики

Число пенсионеров в Грузии приближается к миллиону – данные статистики

Sputnik Грузия

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет 24.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-24T09:01+0400

2026-02-24T09:01+0400

2026-02-24T10:02+0400

грузия

общество

новости

пенсия

накопительная пенсия

пенсионер

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285779915_0:171:3078:1902_1920x0_80_0_0_b584c56d235665d3f5812dc76fc3031c.jpg

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Число получающих пенсию в Грузии в 2025 году достигло 885,5 тысячи человек, говорится в материалах Национальной службы статистики. Из всех получающих пенсию 70,4% – женщины. При этом треть всех пенсионеров Грузии проживает в Тбилиси. По числу пенсионеров, в пятерке – регионы Имерети (15,5%), Квемо Картли (10,3%), Самегрело – Земо Сванети (10,2%) и Кахети (8,5%). На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. С 1 января 2026 года пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше составляет 495 лари, а для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, – 594 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 370 лари, а в высокогорных регионах – 444 лари. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, пенсия, накопительная пенсия, пенсионер