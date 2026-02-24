https://sputnik-georgia.ru/20260224/chislo-pensionerov-v-gruzii-priblizhaetsya-k-millionu--dannye-statistiki-297293310.html
Число пенсионеров в Грузии приближается к миллиону – данные статистики
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Число получающих пенсию в Грузии в 2025 году достигло 885,5 тысячи человек, говорится в материалах Национальной службы статистики. Из всех получающих пенсию 70,4% – женщины. При этом треть всех пенсионеров Грузии проживает в Тбилиси. По числу пенсионеров, в пятерке – регионы Имерети (15,5%), Квемо Картли (10,3%), Самегрело – Земо Сванети (10,2%) и Кахети (8,5%). На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. С 1 января 2026 года пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше составляет 495 лари, а для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, – 594 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 370 лари, а в высокогорных регионах – 444 лари. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
09:01 24.02.2026 (обновлено: 10:02 24.02.2026)
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Число получающих пенсию в Грузии в 2025 году достигло 885,5 тысячи человек, говорится в материалах Национальной службы статистики.
Из всех получающих пенсию 70,4% – женщины. При этом треть всех пенсионеров Грузии проживает в Тбилиси.
По числу пенсионеров, в пятерке – регионы Имерети (15,5%), Квемо Картли (10,3%), Самегрело – Земо Сванети (10,2%) и Кахети (8,5%).
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.
С 1 января 2026 года пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше составляет 495 лари, а для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, – 594 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 370 лари, а в высокогорных регионах – 444 лари.
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.