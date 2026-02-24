https://sputnik-georgia.ru/20260224/chto-pokazalo-issledovanie-rynka-truda-v-gruzii-podrobnosti-ot-pravitelstva-297301941.html
Что показало исследование рынка труда в Грузии? Подробности от правительства
Что показало исследование рынка труда в Грузии? Подробности от правительства
Исследование выявило перечень наиболее востребованных профессий, в которых наблюдается острая нехватка кадров 24.02.2026
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузии ежегодно требуется лишь 14,4 тысячи выпускников вузов для того, чтобы удовлетворить рынок труда. К такому выводу пришло правительство страны в результате исследования сферы занятости. В частности, в исследовании проанализированы данные выпускников вузов за последние пять лет и число рабочих мест, которые готовы предоставить бизнес-сектор и государство в год. Например, если взять сферу права: сейчас поступают 3 600 человек, тогда как спрос, согласно исследованию рынка, составляет примерно 700 юристов. Однако спрос со стороны абитуриентов настолько высок, что власти не могут его не учитывать, говорит премьер.Соответственно, было принято решение постепенно снизить этот показатель до 700, но не резко, чтобы не вызвать серьезного дисбаланса между спросом среди абитуриентов и зачислением. При этом премьер отметил, что только 60% трудоустроенных необходим диплом для работы. "На самом деле 40% трудоустроенных нужно профессиональное образование, поэтому они трудоустроены по соответствующим направлениям", – добавил Кобахидзе. По его словам, в пятилетней перспективе рынку труда понадобится всего 64 095 выпускников вузов, из которых 42 316 готов трудоустроить частный сектор, а 21 779 – государственный. Самые востребованные профессии По данным исследования рынка труда, самыми востребованными профессиями в Грузии, где наблюдается острая нехватка кадров, являются: При этом, согласно исследованию рынка, наблюдается нулевое требование рынка труда к таким профессиям, как философ и эрготерапевт (специалист по реабилитации, помогающий людям с физическими, когнитивными или психическими нарушениями восстановить навыки, необходимые для повседневной самостоятельной жизни, работы и досуга).Также низкое требование рынка труда фиксируется к таким профессиям, как социолог, археолог, горный геоинженер и художник. Как проводили исследование Исследование, основанное на лучшей международной практике, было проведено министерством экономики и устойчивого развития совместно с министерством образования, науки и молодежи, отметил глава правительства Грузии.В рамках этого исследования было опрошено 12 500 предприятий, из которых 470 крупные, 1 752 – средние и 10 278 – малые, отобранные по принципу случайной выборки. "Исходя из того, что исследование было масштабным, уровень погрешности очень низкий, 0,49% – предел погрешности по стране", – отметил премьер. По его словам, в ноябре-декабре 2025 года параллельно было проведено исследование спроса на рабочую силу в государственном секторе, которое охватило буквально все ведомства, организации, юридические лица публичного права. Также была осуществлена оценка статистики, в том числе, было изучено профессиональное распределение, существующее на рынке труда, по секторам – о числе трудоустроенных на сегодняшний день. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Что показало исследование рынка труда в Грузии? Подробности от правительства
14:51 24.02.2026 (обновлено: 15:02 24.02.2026)
Исследование выявило перечень наиболее востребованных профессий, в которых наблюдается острая нехватка кадров
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузии ежегодно требуется лишь 14,4 тысячи выпускников вузов для того, чтобы удовлетворить рынок труда. К такому выводу пришло правительство страны в результате исследования сферы занятости.
В частности, в исследовании проанализированы данные выпускников вузов за последние пять лет и число рабочих мест, которые готовы предоставить бизнес-сектор и государство в год.
"Если следовать сегодняшней реальности, требованиям рынка труда, то необходимый показатель составляет 14,4 тысячи выпускников в год", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Например, если взять сферу права: сейчас поступают 3 600 человек, тогда как спрос, согласно исследованию рынка, составляет примерно 700 юристов. Однако спрос со стороны абитуриентов настолько высок, что власти не могут его не учитывать, говорит премьер.
Соответственно, было принято решение постепенно снизить этот показатель до 700, но не резко, чтобы не вызвать серьезного дисбаланса между спросом среди абитуриентов и зачислением.
"У нас есть данные, которые говорят, что по правилам в вузы надо зачислять 14,4 тысячи студентов. Но с учетом всех факторов было объявлено о принятии 21 300 студентов. Соответственно, мы на 50% превышаем оптимальный показатель анализа рынка труда. Постепенно необходимо обеспечить полное сближение между потребностями рынка труда и количеством зачисляемых студентов", – сказал Кобахидзе.
При этом премьер отметил, что только 60% трудоустроенных необходим диплом для работы. "На самом деле 40% трудоустроенных нужно профессиональное образование, поэтому они трудоустроены по соответствующим направлениям", – добавил Кобахидзе.
По его словам, в пятилетней перспективе рынку труда понадобится всего 64 095 выпускников вузов, из которых 42 316 готов трудоустроить частный сектор, а 21 779 – государственный.
Самые востребованные профессии
По данным исследования рынка труда, самыми востребованными профессиями в Грузии, где наблюдается острая нехватка кадров, являются:
педагоги средней школы – 6 149 мест
менеджер продаж и маркетинга – 4 716 мест
помощники медсестер – 2 781 мест
врачи-специалисты – 2 701
менеджеры строительства – 1 710 мест
программисты – 1 691 место
учителя профессионального образования – 1 655 мест
надзорные над строительством – 1 299 мест
электротехники – 1 124 места
менеджеры снабжения и дистрибуции – 1 008 мест.
При этом, согласно исследованию рынка, наблюдается нулевое требование рынка труда к таким профессиям, как философ и эрготерапевт (специалист по реабилитации, помогающий людям с физическими, когнитивными или психическими нарушениями восстановить навыки, необходимые для повседневной самостоятельной жизни, работы и досуга).
Также низкое требование рынка труда фиксируется к таким профессиям, как социолог, археолог, горный геоинженер и художник.
Как проводили исследование
Исследование, основанное на лучшей международной практике, было проведено министерством экономики и устойчивого развития совместно с министерством образования, науки и молодежи, отметил глава правительства Грузии.
"Использована практика таких организаций, как Международная организация труда (МОТ), Европейский образовательный фонд, Европейский центр развития профессионального образования", – сказал Кобахидзе.
В рамках этого исследования было опрошено 12 500 предприятий, из которых 470 крупные, 1 752 – средние и 10 278 – малые, отобранные по принципу случайной выборки.
"Исходя из того, что исследование было масштабным, уровень погрешности очень низкий, 0,49% – предел погрешности по стране", – отметил премьер.
По его словам, в ноябре-декабре 2025 года параллельно было проведено исследование спроса на рабочую силу в государственном секторе, которое охватило буквально все ведомства, организации, юридические лица публичного права.
Также была осуществлена оценка статистики, в том числе, было изучено профессиональное распределение, существующее на рынке труда, по секторам – о числе трудоустроенных на сегодняшний день.