https://sputnik-georgia.ru/20260224/frantsiya-i-britaniya-schitayut-nuzhnym-snabdit-ukrainu-atomnoy-bomboy---svr-rossii-297299904.html
Франция и Британия считают нужным снабдить Украину атомной бомбой – СВР России
Франция и Британия считают нужным снабдить Украину атомной бомбой – СВР России
Sputnik Грузия
Пресс-бюро СВР РФ заявило, что Великобритания и Франция осознают плачевное развитие ситуации на Украине, однако британские и французские элиты не готовы... 24.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-24T13:03+0400
2026-02-24T13:03+0400
2026-02-24T13:08+0400
в мире
новости
украина
франция
великобритания
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/18/297299541_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_4cd43b0f30f922c08ccc4e80681aa998.jpg
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Британия и Франция считают, что Украину необходимо снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила Служба внешней разведки Российской Федерации.Согласно поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Великобритания и Франция осознают плачевное развитие ситуации на Украине, однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением, заявило ведомство.Лондон и Париж зря надеются избежать ответственности за свои планы снабдить Украину ядерным оружием, тайное станет явным, сообщило пресс-бюро СВР России. Как заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки, Лондон и Париж рассматривают возможность скрытой передачи Киеву малогабаритной ядерной боевой части TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1. Как отмечается, британцы и французы сознают, что передача Киеву ядерного оружия нарушают ДНЯО, и хотят, чтобы его появление выглядело как результат разработки самих украинцев, сообщили в СВР России.В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средств его доставки.СВР также рассказала, что Германия отказалась участвовать в авантюре Великобритании и Франции с предоставлением Украине ядерного оружия. "Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре", – говорится в сообщении пресс-бюро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
франция
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/18/297299541_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_69ac79d360994afccbfdfffde52a1c26.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, украина, франция, великобритания, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, украина, франция, великобритания, обострение ситуации вокруг украины
Франция и Британия считают нужным снабдить Украину атомной бомбой – СВР России
13:03 24.02.2026 (обновлено: 13:08 24.02.2026)
Пресс-бюро СВР РФ заявило, что Великобритания и Франция осознают плачевное развитие ситуации на Украине, однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Британия и Франция считают, что Украину необходимо снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила Служба внешней разведки Российской Федерации.
Согласно поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Великобритания и Франция осознают плачевное развитие ситуации на Украине, однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением, заявило ведомство.
"Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой", – говорится в сообщении.
Лондон и Париж зря надеются избежать ответственности за свои планы снабдить Украину ядерным оружием, тайное станет явным, сообщило пресс-бюро СВР России.
"Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира", – говорится в сообщении СВР России.
Как заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки, Лондон и Париж рассматривают возможность скрытой передачи Киеву малогабаритной ядерной боевой части TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1.
"Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", – говорится в сообщении пресс-бюро.
Как отмечается, британцы и французы сознают, что передача Киеву ядерного оружия нарушают ДНЯО, и хотят, чтобы его появление выглядело как результат разработки самих украинцев, сообщили в СВР России.
"Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев", – говорится в сообщении.
В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средств его доставки.
СВР также рассказала, что Германия отказалась участвовать в авантюре Великобритании и Франции с предоставлением Украине ядерного оружия. "Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре", – говорится в сообщении пресс-бюро.