https://sputnik-georgia.ru/20260224/frantsiya-i-britaniya-schitayut-nuzhnym-snabdit-ukrainu-atomnoy-bomboy---svr-rossii-297299904.html

2026-02-24T13:03+0400

2026-02-24T13:03+0400

2026-02-24T13:08+0400

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Британия и Франция считают, что Украину необходимо снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила Служба внешней разведки Российской Федерации.Согласно поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Великобритания и Франция осознают плачевное развитие ситуации на Украине, однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением, заявило ведомство.Лондон и Париж зря надеются избежать ответственности за свои планы снабдить Украину ядерным оружием, тайное станет явным, сообщило пресс-бюро СВР России. Как заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки, Лондон и Париж рассматривают возможность скрытой передачи Киеву малогабаритной ядерной боевой части TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1. Как отмечается, британцы и французы сознают, что передача Киеву ядерного оружия нарушают ДНЯО, и хотят, чтобы его появление выглядело как результат разработки самих украинцев, сообщили в СВР России.В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средств его доставки.СВР также рассказала, что Германия отказалась участвовать в авантюре Великобритании и Франции с предоставлением Украине ядерного оружия. "Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре", – говорится в сообщении пресс-бюро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

