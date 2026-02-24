https://sputnik-georgia.ru/20260224/gruzinskie-telekompanii-imedi-i-post-tv-okazalis-v-sanktsionnom-spiske-velikobritanii--297300647.html

Грузинские телекомпании "Имеди" и "Пост ТВ" оказались в санкционном списке Великобритании

Грузинские телекомпании "Имеди" и "Пост ТВ" оказались в санкционном списке Великобритании

Всего в санкционном списке Великобритании 13 граждан Грузии и две компании, "Имеди" и "Пост ТВ" 24.02.2026

2026-02-24T13:32+0400

2026-02-24T13:32+0400

2026-02-24T14:03+0400

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Великобритания внесла грузинские телекомпании "Имеди" и "Пост ТВ" в черный список в рамках антироссийских санкций – эти СМИ обвиняются в распространении дезинформации о российско-украинском конфликте.К телекомпаниям, в частности, применены следующие санкции: замораживание активов, санкции в виде дисквалификации директоров, санкции в отношении трастовых услуг.По мнению властей Великобритании, "есть разумные основания подозревать, что телеканал IMEDI TV распространяет и распространял заведомо вводящую в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Аналогичные обоснования власти Великобритании приводят и в отношении телеканала "Пост ТВ". Всего в санкционном списке Великобритании 13 граждан Грузии и две компании, "Имеди" и "Пост ТВ". Основная часть лиц в санкционном списке – это высокопоставленные бывшие и нынешние чиновники Грузии, против которых санкции были введены за нарушение прав человека на акциях в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

