Грузия отчиталась перед ЕС о работе порта Кулеви

Грузия отчиталась перед ЕС о работе порта Кулеви

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Власти Грузии предоставили подробную информацию Еврокомиссии о работе порта Кулеви (Хобский район, Западная Грузия) и соблюдении всех международных санкций, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. В начале февраля Еврокомиссия представила предложения по двадцатому пакету санкций против России. Документ предусматривает возможность введения ограничений в отношении порта Кулеви в Грузии. В ЕС считают, что порт может использоваться для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, добываемых в России или экспортируемых российскими судами. Посол пояснил, что на данном этапе он не может сказать, будет ли этих данных достаточно для того, чтобы избежать введения санкций в отношении порта Кулеви. "Я могу подтвердить, что обсуждения по двадцатому пакету санкций продолжаются. На данный момент единодушие не достигнуто", – заявил Герчинский. По словам европейского дипломата, пока не ясно, будет ли полученной информации достаточно для того, чтобы государства-члены не вводили санкции в отношении этой конкретной инфраструктуры. Он также отметил, что искренне надеется, что государства-члены в ближайшее время достигнут единодушия по двадцатому пакету санкций. Как ранее заявил премьер Ираклий Кобахидзе, Грузия предоставила Еврокомиссии всю необходимую информацию о соблюдении санкций. В правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа и напомнили, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу. В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

