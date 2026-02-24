https://sputnik-georgia.ru/20260224/gruziya-protiv-vneshnego-davleniya-papuashvili-o-sokhranenii-mira-i-natsionalnykh-interesov-297296378.html

Грузия против внешнего давления: Папуашвили о сохранении мира и национальных интересов

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузия продолжает проводить политику мира и успешно защищает свои национальные интересы, несмотря на внешнее давление и попытки втянуть страну в конфликт, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. Глава грузинского законодательного органа опубликовал пост по случаю четвертой годовщины начала конфликта на Украине. По его словам, по продолжительности нынешний конфликт уже превзошел Великую Отечественную войну, а по масштабам разрушений и человеческой трагедии ничем ей не уступает. "Линия фронта снова проходит там же, где и 80 лет назад, и Грузия также ощущает ее тяжесть, как и тогда, в 40-е годы прошлого века", – написал Папуашвили. Он отметил, что этот конфликт никогда не должен был начаться, однако и сегодня существуют силы, заинтересованные в его продолжении. "Во время противостояния интересов крупных держав самую тяжелую цену платят та страна и тот народ, чья земля превращается в поле боя", – добавил он. Спикер парламента заявил, что конфликт должен завершиться миром как можно скорее. По его словам, украинское государство должно сохраниться, а новая архитектура безопасности – основываться на принципах уважения суверенитета и национальной идентичности. С первого дня начала конфликта у Грузии были именно такое видение и такой настрой, отметил он. Папуашвили также подчеркнул, что в условиях новых рисков для региона единство, устойчивость и защита суверенного выбора являются для Грузии не только политической, но и исторической необходимостью. В правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, тем самым открыв "второй фронт" и подключившись к противостоянию с Россией. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, отказ от этого призыва и вызвал охлаждение в отношениях с Западом. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Также правительство Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только Тбилиси. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

