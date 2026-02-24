https://sputnik-georgia.ru/20260224/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-24-fevralya-2026-297277100.html

Какой сегодня церковный праздник: 24 февраля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 24 февраля 2026

24 февраля 2026

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Священномученик Власий, епископ СевастийскийПо церковному календарю 24 февраля поминают священномученика Власия, епископа Севастийского, известного своей праведной и благочестивой жизнью.Святого Власия жители Севастии единодушно избрали епископом во время царствования жестоких гонителей христиан – императоров Диоклитиана (284-305) и Ликиния (307-324).Епископ всячески укреплял свою паству, посещал заключенных и поддерживал мучеников. Многие скрывались в пустынных и уединенных местах от преследователей.Власий, удалившись на гору Аргеос, подвизался в пещере. Дикие звери приходили к нему и ждали кротко, пока cвятой окончит молитву и их благословит. Больных животных он исцелял, возлагая на них руки.Об убежище епископа доложили правителю Агриколая и по его приказу Власия схватили. По молитвам святого за время его пребывания в темнице, пыток и суда над ним случилось много чудес и исцелений. Очевидцы уверовали во Христа, а некоторые разделили судьбу священномученика.Перед смертью епископ Севастийский молился обо всем мире, особенно о тех, кто будет чтить его память. Произошло это около 316 года. Во время крестовых походов мощи священномученика Власия перенесли на Запад, а их частицы хранятся во многих странах Европы.Благоверный князь Всеволод ПсковскийПо церковному календарю 24 февраля поминают святого благоверного князя Всеволода, в Крещении Гавриила, внука Владимира Мономаха.Родился он в Новгороде, где княжил его отец – благоверный князь Мстислав-Феодор Великий (1088-1093 и 1095-1117). В 1117-м великий князь Владимир Мономах дал Белгород Киевский в удел Мстиславу, а молодой Всеволод остался на Новгородском княжении наместником отца.Князь Всеволод сделал много хорошего для Новгорода – воздвиг множество храмов, даровал собору святой Софии и другим церквам льготные грамоты. Спасая людей от гибели в страшный голод, он истратил всю казну. Князь Всеволод был доблестным воином, но никогда не брался за меч ради власти и корысти.Всеволод был арестован после неудачного военного похода на Суздаль в 1135-1136 году и изгнан новгородцами из города. В 1137-м князь занял Псковский княжеский престол.Прокняжил Всеволод во Пскове только год. Он умер в 1138 году, прожив 46 лет. Мощи благоверного князя были положены в построенном им же Троицком соборе.Преподобный Димитрий ПрилуцкийПо церковному календарю 24 февраля поминают преподобного Дмитрия Прилуцкого, чудотворца.Родился будущий чудотворец в Переславле-Залесском в богатой купеческой семье. Приняв постриг в одном из переславльских монастырей, Димитрий основал Никольский общежительный монастырь на берегу Плещеева озера и стал его игуменом.Впервые с преподобным Сергием Радонежским Димитрий встретился в 1354-м и с тех пор беседовал с ним неоднократно. Под влиянием Радонежского чудотворца он решил удалиться в уединенное место и отправился вместе с учеником Пахомием на север.Пустынники построили храм Воскресения Христова в вологодских лесах, на реке Великой, в Авнежской округе и хотели заложить основание монастырю. Но местные жители боялись лишиться угодий, и они отправились дальше.Преподобный Димитрий недалеко от Вологды в излучине реки в уединенном месте решил создать первый общежительный монастырь на русском севере. Помочь святому местные жители с радостью согласились. В 1371 году построили деревянный Спасский собор, и начала собираться братия.Углубленная молитва и строжайшее подвижничество сочетались у игумена с милосердием. Он принимал странников, кормил голодных и нищих, беседовал с нуждающимися в утешении, давал советы.Постоянной пищей преподобного была просфора с теплой водой, даже по праздникам вино и рыбу, разрешенные уставом, он не принимал. Постоянно носил один и тот же старый тулуп и ходил на общие работы с братией до глубокой старости.Вклады в монастырь преподобный принимал с разбором, следя, чтобы благотворения обители не наносили ущерба ближним подающих. Скончался преподобный в глубокой старости в 1392 году. Чудеса от мощей Святого Димитрия начались в 1409-м, а в ХV веке почитание преподобного распространилось по всей Руси.Праведная царица ФеодораПо церковному календарю 24 февраля поминают праведную царицу Феодору. Царица Феодора – супруга греческого царя Феофила-иконоборца (829-842), тайно почитала святые иконы.После смерти мужа Феодора управляла государством вместо малолетнего сына Михаила. Она возвратила низложенного святого Патриарха Мефодия, восстановила иконопочитание и созвала Собор, на котором иконоборцев предали проклятию.Праведная Феодора много сделала для святой церкви, в том числе воспитала в сыне Михаиле преданность Православию.Феодора была отстранена от управления, когда Михаил вырос. Она мирно скончалась около 867 года, проведя восемь лет в обители святой Евфросинии в чтении Божественных книг и подвигах. Мощи ее в 1460-м турки отдали жителям города Керкиры.ИмениныПо церковному календарю 24 февраля именины отмечают Федор, Всеволод, Влас, Дмитрий, Гавриил и Захар.Материал подготовлен на основе открытых источников.

