НАТО воюет против России руками украинцев

Российская сторона отмечает, что Запад проводит долгосрочную работу по созданию образа врага и планомерно подталкивает континент к новой войне 24.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Против России руками украинцев воюет вся финансовая и военная машина стран-членов НАТО, об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.Он уточнил, что с начала военной фазы на прямую помощь Киевскому режиму уже было потрачено 126 миллиардов евро. Также уже принято решение о новых кредитах Украине на 2026-2027 год в размере 90 миллиардов евро.По мнению постпреда, корень проблем сегодняшней Украины – во вмешательстве стран Запада во внутриполитические события в этой стране в 2013-2014 году. Фатальную роль сыграла открытая поддержка антиконституционного вооруженного государственного переворота, который запустил необратимые процессы.Дипломат обратил внимание, что понимание, достигнутое в ходе российско-американской встречи в Анкоридже в 2025 году, задало определенные рамки.Они позволяют надеяться на то, что украинский кризис может быть устойчиво урегулирован на долгосрочной и справедливой основе, что предполагает устранение его первопричин.Постпред напомнил, что на Россию оказывается беспрецедентное санкционное давление, которое сочетается с воровством суверенных активов. Однако победить Россию на поле боя невозможно.В ряде стран Европы из России последовательно, вопреки фактам и здравому смыслу, вылепливают образ врага и главную угрозу, зомбируя таким образом свое население. Эта системная долгосрочная работа западных стран, сворачивать которую они не собираются, планомерно подталкивая континент к новой войне."Учитывая все эти факторы, как можно всерьез говорить о желании и готовности европейских стран завершить украинский конфликт? И какие у них основания претендовать с подобным подходом на место за столом переговоров?" – задался вопросом дипломат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

