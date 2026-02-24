НАТО воюет против России руками украинцев

https://sputnik-georgia.ru/20260224/nato-voyuet-protiv-rossii-rukami-ukraintsev-297303122.html
24.02.2026, Sputnik Грузия
Российская сторона отмечает, что Запад проводит долгосрочную работу по созданию образа врага и планомерно подталкивает континент к новой войне
14:25 24.02.2026 (обновлено: 15:56 24.02.2026)
Российская сторона отмечает, что Запад проводит долгосрочную работу по созданию образа врага и планомерно подталкивает континент к новой войне
ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Против России руками украинцев воюет вся финансовая и военная машина стран-членов НАТО, об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Он уточнил, что с начала военной фазы на прямую помощь Киевскому режиму уже было потрачено 126 миллиардов евро. Также уже принято решение о новых кредитах Украине на 2026-2027 год в размере 90 миллиардов евро.
По мнению постпреда, корень проблем сегодняшней Украины – во вмешательстве стран Запада во внутриполитические события в этой стране в 2013-2014 году. Фатальную роль сыграла открытая поддержка антиконституционного вооруженного государственного переворота, который запустил необратимые процессы.
Дипломат обратил внимание, что понимание, достигнутое в ходе российско-американской встречи в Анкоридже в 2025 году, задало определенные рамки.
Они позволяют надеяться на то, что украинский кризис может быть устойчиво урегулирован на долгосрочной и справедливой основе, что предполагает устранение его первопричин.
"Однако русофобствующих противников мира это не останавливает, и предлагаемые Россией и США сценарии их явно не устраивают. Сегодня противостояние вокруг Украины грозит выйти на новый, еще более опасный для всего человечества виток", – сказал Полянский.
Постпред напомнил, что на Россию оказывается беспрецедентное санкционное давление, которое сочетается с воровством суверенных активов. Однако победить Россию на поле боя невозможно.
В ряде стран Европы из России последовательно, вопреки фактам и здравому смыслу, вылепливают образ врага и главную угрозу, зомбируя таким образом свое население. Эта системная долгосрочная работа западных стран, сворачивать которую они не собираются, планомерно подталкивая континент к новой войне.
"Учитывая все эти факторы, как можно всерьез говорить о желании и готовности европейских стран завершить украинский конфликт? И какие у них основания претендовать с подобным подходом на место за столом переговоров?" – задался вопросом дипломат.