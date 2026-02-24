https://sputnik-georgia.ru/20260224/natsbank-gruzii-mozhet-razmestit-rezervy-v-yuanyakh-297306711.html

Нацбанк Грузии может разместить резервы в юанях

В феврале текущего года для Национального банка Грузии были открыты счета в Центральном банке Китая 24.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Вопрос диверсификации международных резервов и практика инвестирования активов в китайской валюте юане рассматривался на встрече в Национальном банке Грузии, говорится в сообщении регулятора. Национальный банк Грузии получил в феврале 2026 года доступ к одному из крупнейших финансовых рынков мира – межбанковскому рынку облигаций Китая (China Interbank Bond Market – CIBM). Она также пояснила, что инвестирование в китайский юань и китайские государственные ценные бумаги будет осуществлено с целью диверсификации международных резервов. "Для Грузии важно, чтобы международные резервы были диверсифицированы как по валютам, так и по типам активов и географическим ареалам. Данный подход снижает риски концентрации и обеспечивает устойчивое управление резервами", – заявила Турнава. На встрече, где присутствовали представители правительства, коммерческие банки, брокерские компании, управляющие активами, и поставщики финансовой инфраструктуры рассмотрели политику диверсификации международных резервов и практику инвестирования в активы, номинированные в китайских юанях. Соглашение об инвестировании на рынке CIBM, на основании которого Центральный банк Китая предоставит Национальному банку Грузии основные услуги, необходимые для осуществления операций на этом рынке, в том числе, поддержку торговли, расчетов и кастодиального обслуживания облигаций, было подписано 23 декабря 2025 года В феврале текущего года для Национального банка Грузии были открыты счета как в Центральном банке Китая, так и в депозитарных инфраструктурах рынка CIBM.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

