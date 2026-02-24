https://sputnik-georgia.ru/20260224/natsbank-gruzii-mozhet-razmestit-rezervy-v-yuanyakh-297306711.html
Нацбанк Грузии может разместить резервы в юанях
В феврале текущего года для Национального банка Грузии были открыты счета в Центральном банке Китая 24.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Вопрос диверсификации международных резервов и практика инвестирования активов в китайской валюте юане рассматривался на встрече в Национальном банке Грузии, говорится в сообщении регулятора. Национальный банк Грузии получил в феврале 2026 года доступ к одному из крупнейших финансовых рынков мира – межбанковскому рынку облигаций Китая (China Interbank Bond Market – CIBM). Она также пояснила, что инвестирование в китайский юань и китайские государственные ценные бумаги будет осуществлено с целью диверсификации международных резервов. "Для Грузии важно, чтобы международные резервы были диверсифицированы как по валютам, так и по типам активов и географическим ареалам. Данный подход снижает риски концентрации и обеспечивает устойчивое управление резервами", – заявила Турнава. На встрече, где присутствовали представители правительства, коммерческие банки, брокерские компании, управляющие активами, и поставщики финансовой инфраструктуры рассмотрели политику диверсификации международных резервов и практику инвестирования в активы, номинированные в китайских юанях. Соглашение об инвестировании на рынке CIBM, на основании которого Центральный банк Китая предоставит Национальному банку Грузии основные услуги, необходимые для осуществления операций на этом рынке, в том числе, поддержку торговли, расчетов и кастодиального обслуживания облигаций, было подписано 23 декабря 2025 года В феврале текущего года для Национального банка Грузии были открыты счета как в Центральном банке Китая, так и в депозитарных инфраструктурах рынка CIBM.
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Вопрос диверсификации международных резервов и практика инвестирования активов в китайской валюте юане рассматривался на встрече в Национальном банке Грузии, говорится в сообщении регулятора.
Национальный банк Грузии получил в феврале 2026 года доступ к одному из крупнейших финансовых рынков мира – межбанковскому рынку облигаций Китая (China Interbank Bond Market – CIBM).
"Получение доступа к CIBM является важным этапом в развитии инвестиционной политики Национального банка Грузии. Это дает нам возможность более гибко и эффективно управлять международными резервами, расширять спектр инвестиционных инструментов и укреплять структуру управления рисками", – заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава.
Она также пояснила, что инвестирование в китайский юань и китайские государственные ценные бумаги будет осуществлено с целью диверсификации международных резервов.
"Для Грузии важно, чтобы международные резервы были диверсифицированы как по валютам, так и по типам активов и географическим ареалам. Данный подход снижает риски концентрации и обеспечивает устойчивое управление резервами", – заявила Турнава.
На встрече, где присутствовали представители правительства, коммерческие банки, брокерские компании, управляющие активами, и поставщики финансовой инфраструктуры рассмотрели политику диверсификации международных резервов и практику инвестирования в активы, номинированные в китайских юанях.
Стороны также обсудили рост роли китайского юаня в международной валютной системе. Было отмечено, что Международный валютный фонд включил юань в корзину специальных прав заимствования (SDR) в качестве пятой валюты наряду с долларом США, евро, японской иеной и британским фунтом стерлингов.
Соглашение об инвестировании на рынке CIBM, на основании которого Центральный банк Китая предоставит Национальному банку Грузии основные услуги, необходимые для осуществления операций на этом рынке, в том числе, поддержку торговли, расчетов и кастодиального обслуживания облигаций, было подписано 23 декабря 2025 года
В феврале текущего года для Национального банка Грузии были открыты счета как в Центральном банке Китая, так и в депозитарных инфраструктурах рынка CIBM.