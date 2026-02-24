https://sputnik-georgia.ru/20260224/net-i-nameka-na-pravdu-v-gruzii-raskritikovali-proekt-doklada-evroparlamenta-297300892.html

"Нет и намека на правду": в Грузии раскритиковали проект доклада Европарламента

"Нет и намека на правду": в Грузии раскритиковали проект доклада Европарламента

24.02.2026

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Проект доклада Европарламента о ситуации в Грузии не имеет никакой ценности и не отражает реальной ситуации в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Депутат Европарламента Раса Юкнявичене, известная своей резкой критикой нынешних властей Грузии, 25 февраля представит доклад в Комитете по иностранным делам Европарламента. В документе отмечено, что "в Грузии демократический откат усилился", а правящая партия "Грузинская мечта" продолжает "систематическую кампанию против ЕС, официальных лиц и дипломатов". "Отчет не имеет никакой ценности. Какое нам дело до лживого отчета?! Когда я изначально знаю, что там не будет никаких признаков объективности, зачем мне этим интересоваться?!", – сказал Шарманашвили. Депутат напомнил общественности и журналистам резолюцию Европарламента о переводе осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу, подчеркнув, что документ тогда искажал факты. "Всему миру внушали, что Саакашвили нужно срочно перевести, а на самом деле он уже был переведен. Как можно воспринимать это серьезно?!" – сказал депутат. Шарманашвили подчеркнул, что подобные отчеты не имеют влияния на политику Грузии и не отражают действительность. "Мы больше не будем обращать на это внимание, потому что там нет и намека на правду, там люди намеренно распространяют ложные нарративы", – подчеркнул Шарманашвили. Что написано в проекте Документ подчеркивает "абсурдность заявлений "Грузинской мечты" о том, что интеграция в ЕС остается главным приоритетом, в то время как ее высшие должностные лица и связанные с правительством СМИ проводят систематическую кампанию и распространяют манипулятивные нарративы, дезинформацию и теории заговора против ЕС, его официальных лиц и дипломатов". Юкнявичене также "считает невозможным взаимодействовать с грузинскими властями до тех пор, пока не будет сменен нынешний курс их репрессий, ограничений и дезинформации против ЕС". В проекте осуждается преследование политических оппонентов, их незаконное задержание, угрозы и физические нападения. Доклад призывает к немедленному освобождению всех политиков, задержанных по политическим мотивам, и выражает обеспокоенность конституционным иском против трех основных оппозиционных партий. В проекте также отмечается, что бездействие правительства Грузии может привести к "приостановке безвизовых поездок для населения всей страны". Юкнявичене призывает правительство Грузии усилить сотрудничество с целью предотвращения использования территории Грузии для обхода санкций ЕС, а также отмечает, что "Грузинская мечта" выбрала направление сотрудничества с Китаем, Россией и Ираном после отказа от пути евроатлантической интеграции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

