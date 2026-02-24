https://sputnik-georgia.ru/20260224/peskov-tsel-svo--bezopasnost-lyudey-na-vostoke-ukrainy-297312940.html

Песков: цель СВО – безопасность людей на востоке Украины

Песков: цель СВО – безопасность людей на востоке Украины

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Россия продолжает специальную военную операцию, при этом она открыта к тому, чтобы достичь своих целей путем мирных переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он отметил, что пока цели СВО не достигнуты, поэтому Россия намерена продолжать операцию. Она продлится до тех пор, пока интересы РФ не будут обеспечены. Песков также подчеркнул, что это произойдет в любом случае."В любом случае интересы России будут обеспечены", – сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что основной целью для РФ является достижение безопасности людей, которые проживают на восточной части Украины и подвергались смертельной опасности.Вместе с тем он отметил, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает, что конфликт удастся разрешить дипломатическими средствами.Песков отметил, что Москва изначально не оставляла надежды на мирное урегулирование и прикладывала усилия для этого.Российская сторона до сих пор продолжает работу над тем, чтобы завершить конфликт за столом переговоров. Но сейчас все зависит от того, какие действия предпримет Украина, подчеркнул Песков."Мы продолжаем усилия по миру. Наша позиция хорошо ясна. Она последовательна. Сейчас все зависит от действий киевского режима", – сказал представитель Кремля.Также Песков сообщил, что точные сроки очередного раунда переговоров по Украине пока не определены. Их еще предстоит согласовать окончательно. При этом он выразил надежду, что дипломатический процесс будет продолжен.Песков пообещал проинформировать, как только будут согласованы точная дата и место новых переговоров.Переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня он заявил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Он также сообщил, что переговорный процесс возобновится в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

