https://sputnik-georgia.ru/20260224/peskov-tsel-svo--bezopasnost-lyudey-na-vostoke-ukrainy-297312940.html
Песков: цель СВО – безопасность людей на востоке Украины
Песков: цель СВО – безопасность людей на востоке Украины
Sputnik Грузия
Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и надеется, что конфликт удастся разрешить дипломатическими средствами 24.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-24T17:52+0400
2026-02-24T17:52+0400
2026-02-24T20:23+0400
россия
в мире
украина
москва
дмитрий песков
владимир мединский
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/02/296038220_82:92:1838:1080_1920x0_80_0_0_3776fe6768af814802ca539bc676e791.jpg
ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Россия продолжает специальную военную операцию, при этом она открыта к тому, чтобы достичь своих целей путем мирных переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он отметил, что пока цели СВО не достигнуты, поэтому Россия намерена продолжать операцию. Она продлится до тех пор, пока интересы РФ не будут обеспечены. Песков также подчеркнул, что это произойдет в любом случае."В любом случае интересы России будут обеспечены", – сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что основной целью для РФ является достижение безопасности людей, которые проживают на восточной части Украины и подвергались смертельной опасности.Вместе с тем он отметил, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает, что конфликт удастся разрешить дипломатическими средствами.Песков отметил, что Москва изначально не оставляла надежды на мирное урегулирование и прикладывала усилия для этого.Российская сторона до сих пор продолжает работу над тем, чтобы завершить конфликт за столом переговоров. Но сейчас все зависит от того, какие действия предпримет Украина, подчеркнул Песков."Мы продолжаем усилия по миру. Наша позиция хорошо ясна. Она последовательна. Сейчас все зависит от действий киевского режима", – сказал представитель Кремля.Также Песков сообщил, что точные сроки очередного раунда переговоров по Украине пока не определены. Их еще предстоит согласовать окончательно. При этом он выразил надежду, что дипломатический процесс будет продолжен.Песков пообещал проинформировать, как только будут согласованы точная дата и место новых переговоров.Переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня он заявил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Он также сообщил, что переговорный процесс возобновится в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/02/296038220_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd34cc07affdf6f77530e420c9c42b48.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, украина, москва, дмитрий песков, владимир мединский, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, москва, дмитрий песков, владимир мединский, обострение ситуации вокруг украины
Песков: цель СВО – безопасность людей на востоке Украины
17:52 24.02.2026 (обновлено: 20:23 24.02.2026)
Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и надеется, что конфликт удастся разрешить дипломатическими средствами
ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Россия продолжает специальную военную операцию, при этом она открыта к тому, чтобы достичь своих целей путем мирных переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что пока цели СВО не достигнуты, поэтому Россия намерена продолжать операцию. Она продлится до тех пор, пока интересы РФ не будут обеспечены. Песков также подчеркнул, что это произойдет в любом случае.
"В любом случае интересы России будут обеспечены", – сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что основной целью для РФ является достижение безопасности людей, которые проживают на восточной части Украины и подвергались смертельной опасности.
"Главная цель – это обеспечение безопасности людей, которые живут на востоке Украины и которые были, действительно, в смертельной опасности. Это главное", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Вместе с тем он отметил, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает, что конфликт удастся разрешить дипломатическими средствами.
Песков отметил, что Москва изначально не оставляла надежды на мирное урегулирование и прикладывала усилия для этого.
Российская сторона до сих пор продолжает работу над тем, чтобы завершить конфликт за столом переговоров. Но сейчас все зависит от того, какие действия предпримет Украина, подчеркнул Песков.
"Мы продолжаем усилия по миру. Наша позиция хорошо ясна. Она последовательна. Сейчас все зависит от действий киевского режима", – сказал представитель Кремля.
Также Песков сообщил, что точные сроки очередного раунда переговоров по Украине пока не определены. Их еще предстоит согласовать окончательно. При этом он выразил надежду, что дипломатический процесс будет продолжен.
Песков пообещал проинформировать, как только будут согласованы точная дата и место новых переговоров.
"Мы действительно надеемся, что эта работа будет продолжена. (...) По срокам следующего раунда мы будем вас дополнительно информировать после того, как между сторонами будет достигнуто соответствующее понимание", – сказал он.
Переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня он заявил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Он также сообщил, что переговорный процесс возобновится в ближайшее время.