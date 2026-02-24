https://sputnik-georgia.ru/20260224/podderzhka-dezinformatsii-podryvaet-otnosheniya-gruzii-i-es--glava-mid-297295534.html

Поддержка дезинформации подрывает отношения Грузии и ЕС – глава МИД

Поддержка дезинформации подрывает отношения Грузии и ЕС – глава МИД

Sputnik Грузия

Борьба с дезинформацией действительно является серьезным вызовом в сегодняшнем мире, заявила глава грузинского внешнеполитического ведомства 24.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-24T17:28+0400

2026-02-24T17:28+0400

2026-02-24T17:28+0400

новости

грузия

политика

украина

тбилиси

брюссель

мака бочоришвили

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0e/297133038_0:172:852:651_1920x0_80_0_0_65be143226cb941446b3f2705de01d88.jpg

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Брюссель должен прекратить содействие распространению и финансированию дезинформационных кампаний, которые наносят ущерб отношениям между Грузией и Евросоюзом, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Так глава МИД прокомментировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, сделанное по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС. Ранее Каллас отметила, что на министериале обсуждались вопросы борьбы с дезинформацией, подчеркнув, что современные конфликты ведутся "не только с помощью оружия, но и посредством лжи и манипуляций". "С грузинской перспективы важно, чтобы Брюссель прекратил и не содействовал распространению и финансированию дезинформационных кампаний, которые существенно вредят отношениям между Грузией и Евросоюзом, – сказала Бочоришвили. По ее словам, борьба с дезинформацией действительно является серьезным вызовом. "Мы на собственном опыте испытали не одну кампанию, направленную против интересов Грузии, построенную полностью на лжи и дезинформационных нарративах. Это может нанести очень серьезный ущерб как стране, так и отношениям между государствами", – отметила она. При этом она подчеркнула, что, с одной стороны, признавать масштаб проблемы дезинформации, а с другой – способствовать или закрывать глаза на финансирование подобных кампаний, означает вести непоследовательную политику. "Такая борьба будет менее искренней, если не будут предприняты конкретные шаги", – добавила Бочоришвили. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские же власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, украина, тбилиси, брюссель, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия