Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Батуми
Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Батуми
24.02.2026
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Гражданин Турции, находящийся в розыске по красному циркуляру Интерпола, задержан в Батуми (АР Аджария), сообщили в МВД Грузии. На родине задержанный обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений. В данный момент 30-летний мужчина помещен в заключение. Затем его экстрадируют в Турцию. Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
