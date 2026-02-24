https://sputnik-georgia.ru/20260224/sanktsii-i-ugroza-konflikta-s-rossiey-v-gruzii-rezko-otvetili-poslu-velikobritanii-297303517.html

Санкции и угроза конфликта с Россией: в Грузии резко ответили послу Великобритании

Санкции и угроза конфликта с Россией: в Грузии резко ответили послу Великобритании

24.02.2026

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Заявление посла Великобритании в Грузии Гарета Уорда о том, что никто не просит Грузию открыть второй фронт, является лишь риторикой, а факты говорят об обратном, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее Уорд назвал дезинформацией утверждения о просьбе к Грузии открыть второй фронт. Дипломат подчеркнул, что страна может выполнять свою роль в противодействии России, присоединившись к европейским санкциям и не допуская, чтобы Россия получала доступ к боеприпасам и доход от нефти и газа. Глава парламента отметил, что дипломат призвал Грузию ввести санкции против России к четвертой годовщине начала конфликта на Украине. Он подчеркнул, что введение санкций означало бы эскалацию конфликта с Россией, а это грозило бы войной, в которой Грузия осталась бы одна. "Этот фильм мы уже не раз видели и знаем, к чему приводит следование советам других", – добавил Папуашвили. Он также напомнил, что с первых дней конфликта Тбилиси четко заявил, что введение санкций против России не входит в национальные интересы страны, и Грузия ни перед кем за это извиняться не обязана. В правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно отмечали, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, тем самым открыв "второй фронт" и подключившись к противостоянию с РФ. По словам премьера Ираклия Кобахидзе, отказ от этого призыва и вызвал охлаждение в отношениях с Западом. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Также правительство Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

