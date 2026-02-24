https://sputnik-georgia.ru/20260224/shantazh-skrytye-kamery-i-intimnye-foto-prokuratura-tbilisi-predyavila-obvineniya-12-litsam-297306933.html

Шантаж, скрытые камеры и интимные фото: прокуратура Тбилиси предъявила обвинения 12 лицам

Суд в ближайшие дни определит меру пресечения для обвиняемых 24.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Тбилисская прокуратура предъявила обвинения 12 лицам в нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении неприкосновенности частной переписки и принуждении к совершению сексуальных действий, сообщили в пресс-службе ведомства.Так, один из фигурантов обвиняется в семи эпизодах принуждения к действиям сексуального характера с использованием угроз распространения личных материалов. Данные были получены при помощи интернет-приложений. Обвиняемый уже находится в заключении по другому уголовному делу. Шесть человек, включая трех несовершеннолетних, обвиняются по четырем различным уголовным делам в незаконном получении, хранении и распространении фото- и видеоматериалов, содержащих интимный контент жертв, в том числе несовершеннолетних. Еще двое осужденных тайно записывали видеоматериалы личного характера. Они находятся в заключении по другим уголовным делам. Также трое фигурантов установили скрытое записывающее устройство на теле несовершеннолетнего для записи частных разговоров семьи подростка. Суд в ближайшие дни определит меру пресечения для обвиняемых. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

