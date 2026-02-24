https://sputnik-georgia.ru/20260224/situatsiyu-v-gruzii-i-bezopasnost-v-regione-obsudili-na-vstreche-v-zheneve-297295376.html
Ситуацию в Грузии и безопасность в регионе обсудили на встрече в Женеве
Ситуацию в Грузии и безопасность в регионе обсудили на встрече в Женеве
Sputnik Грузия
24.02.2026
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Текущие процессы в Грузии и обстановку в сфере безопасности в регионе обсудили на встрече в Женеве глава МИД Грузии Мака Бочоришвили с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. Глава внешнеполитического ведомства Грузии принимает участие в 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. На встрече стороны обсудили обстановку в сфере безопасности на территориях, неконтролируемых центральными властями Грузии, и необходимость мирного урегулирования конфликтов в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южной Осетии). Министр отметила, что Грузия вновь представит в Совет ООН по правам человека резолюцию "Сотрудничество с Грузией". Стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества по важному вопросу защиты прав человека. Бочоришвили также провела встречу с Генсеком Совета Европы Аленом Берсе. Стороны обсудили сотрудничество Грузии с Советом Европы и актуальные вопросы повестки дня организации. Встреча была посвящена актуальным внутриполитическим вопросам страны, а также обсуждению текущей ситуации в регионе. Была подчеркнута поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках Совета Европы. 61-я сессия СПЧ ООН, открывшаяся в понедельник, 23 февраля, в швейцарской Женеве, продлится до 31 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
