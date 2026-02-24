https://sputnik-georgia.ru/20260224/situatsiyu-v-gruzii-i-bezopasnost-v-regione-obsudili-na-vstreche-v-zheneve-297295376.html

Ситуацию в Грузии и безопасность в регионе обсудили на встрече в Женеве

Ситуацию в Грузии и безопасность в регионе обсудили на встрече в Женеве

Sputnik Грузия

61-я сессия СПЧ ООН, открывшаяся в понедельник, 23 февраля, в швейцарской Женеве, продлится до 31 марта 24.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-24T13:03+0400

2026-02-24T13:03+0400

2026-02-24T13:04+0400

грузия

политика

новости

цхинвальский регион

абхазия

женева

мака бочоришвили

оон

совет европы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/18/297295211_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_212bc7a0118b71d7d637e04ca54a22e8.jpg

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Текущие процессы в Грузии и обстановку в сфере безопасности в регионе обсудили на встрече в Женеве глава МИД Грузии Мака Бочоришвили с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. Глава внешнеполитического ведомства Грузии принимает участие в 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. На встрече стороны обсудили обстановку в сфере безопасности на территориях, неконтролируемых центральными властями Грузии, и необходимость мирного урегулирования конфликтов в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южной Осетии). Министр отметила, что Грузия вновь представит в Совет ООН по правам человека резолюцию "Сотрудничество с Грузией". Стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества по важному вопросу защиты прав человека. Бочоришвили также провела встречу с Генсеком Совета Европы Аленом Берсе. Стороны обсудили сотрудничество Грузии с Советом Европы и актуальные вопросы повестки дня организации. Встреча была посвящена актуальным внутриполитическим вопросам страны, а также обсуждению текущей ситуации в регионе. Была подчеркнута поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках Совета Европы. 61-я сессия СПЧ ООН, открывшаяся в понедельник, 23 февраля, в швейцарской Женеве, продлится до 31 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

цхинвальский регион

абхазия

женева

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, цхинвальский регион, абхазия, женева, мака бочоришвили, оон, совет европы