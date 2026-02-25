https://sputnik-georgia.ru/20260225/chto-ne-tak-s-reformoy-obrazovaniya-v-gruzii-297183816.html

Что не так с реформой образования в Грузии?

Что не так с реформой образования в Грузии?

25.02.2026

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" еще с лета 2025 года анонсировала подготовку масштабной реформы образования в стране. Отмечалось, что она касается как школ, так и вузов, и что ее разрабатывает правительственная комиссия под руководством премьера Ираклия Кобахидзе. Власти также обещали, что на финальном этапе реформы к обсуждению подключат экспертов, руководителей вузов и представителей частного сектора.На дворе февраль 2026 года: парламент в ускоренном порядке принял пакеты поправок по школьной реформе и реформе высшего образования без привлечения экспертов в сфере образования и ректоров университетов, которых непосредственно коснулась реформа. Часть общества недовольна сутью и реализацией реформы, более того – не видит в ней логики в том виде, в каком она проводится.Правительство заявляет, что строит будущее, а оппоненты обвиняют его в целенаправленном разрушении этого же будущего. Итак, что ждет молодежь Грузии?О чем реформа?Следует помнить, что реформа образования касается лишь государственных школ и высших учебных заведений. Частные школы и вузы сами решают вопросы выстраивания научно-образовательного процесса.В своей реформе высшего образования грузинское руководство представило семь ключевых пунктов, "проблем": Новшества грядут и в школьной сфере. К слову, эта часть реформы была принята обществом менее остро, нежели вузовская, и каких-либо дебатов по этой тематике пока не наблюдается. Содержание школьной реформы следующее (основные компоненты): Парадоксально, что реформа высшего образования обсуждается и критикуется куда горячее, чем школьная. Хотя именно школа – фундамент всего остального: с каким багажом знаний выпускники приходят в университеты, во многом определяется тем, чему и как их учили с первого класса. Проблему следует решать с начала, а не с конца.Реформа, написанная "на коленке"Оппоненты реформы признают ее необходимость. Однако тревогу у части представителей образовательной сферы Грузии вызывают несколько моментов:По мнению критиков властей, на политизированность реформы указывает каждое выступление премьера Кобахидзе, который начинает ее обсуждение с утверждения о том, что вузы "получили самые тяжелые удары в период 2004-2012 годов" – именно в период президентства Михаила Саакашвили, до прихода к власти "Грузинской мечты".Также есть вопросы к временным промежуткам. Впервые о необходимости реформы в правительстве заговорили после масштабных антиправительственных протестов 2024 года. В них активно вовлеклась часть студентов, протестовавших против т. н. закона "Об иноагентах".Оппоненты считают, что реформа в сущности ориентирована на противодействие вовлеченности студентов в политические процессы, протестные движения. Главная цель – "приструнить студентов", чтобы впредь не поднимали бунта и не устраивали протесты. В постоянном напоминании о "грехах прошлой власти" и намерении искоренить из вузов любую тень "Единого национального движения" оппоненты реформы видят не желание улучшения системы высшего образования, а стремление к ограничению академической свободы, вмешательству в автономию университетов. Посягательство на автономию является, наверное, самым важным аргументом оппонентов власти. Пугают некоторых представителей сектора и нереалистичные сроки проведения реформы. Власти говорят, что хотят реализовать задуманное за 3-4 года. В то время как в мировой практике успешные реформы проводятся не так быстро, за период от 5 до 10 лет, а то и дольше. Особенное недовольство части образовательной сферы вызвал пункт реформы "один город – один факультет".Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что ориентируется на немецкий принцип. Вместе с тем в Германии такого нормативно закрепленного принципа не существует: система высшего образования там децентрализована, а в большинстве городов действуют несколько вузов с пересекающимися направлениями подготовки. Не является исключением и Берлин, где сосредоточено несколько университетов с широким спектром факультетов. Возможно, речь идет о некой интерпретации или о желаемой модели территориальной специализации вузов. В любом случае логику распределения факультетов по городам в стране поняли не все.Между тем тема исследования рынка, которое было представлено общественности 24 февраля, также вызвала у оппонентов реформы множество вопросов. Речь о квотах, по которым будут распределяться студенты в вузах. Их количество было основано именно на этом анализе рынка труда, проведенном, как отмечается, министерством экономики в консультации с министерством образования и частным сектором. Но часть академического общества не до конца поняла индикаторы, по которым выводы были сделаны. Профессор и социолог Иаго Качкачишвили из Тбилисского государственного университета, один из ярых оппонентов реформы, так оценил происходящее:Но если вернуться к сути реформы – повышению качества образования, то часть представителей университетов и экспертов в сфере образования считают, что оптимизация – тот компонент, который и навел больше всего шума, – является не "совсем адекватным и оправданным решением проблемы повышения качества". Да и Грузия – страна маленькая: децентрализация вузов здесь будет скорее искусственной, нежели основанной на традициях и историческом контексте.Общий пафос критики реформы высшего образования со стороны оппонентов власти можно передать словами ректора Государственного университета Ильи профессора Нино Доборджгинидзе, которая заявила, что идеей "один город – один факультет" "Грузинская мечта" отрезала "у самого успешного на сегодняшний день университета 92% его программ".Более того, по мнению Доборджгинидзе, никаких серьезных консультаций не было, и реформа приведет к тотальному разрушению существующей системы, отдалению ее от европейского образовательного пространства. Как и другие критики реформы, глава университета считает ее катастрофой, за которую лицам, принимающим такие решения, "обязательно придется отчитаться перед обществом".Власть парируетПремьер министр Ираклий Кобахидзе и министр образования Гиви Миканадзе еще раз высказали свою позицию по реформе в телевизионных дебатах на телеканале "Имеди".Руководство страны недовольно тем, что Грузия систематически не входит в мировые образовательные рейтинги. В частности, упоминаются рейтинги, оценивающие университеты по репутации, цитируемости исследований, качеству преподавания и международному составу, такие как QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Rankings и т.д. По словам премьер-министра, грузинские вузы или совсем не попадают в них, или занимают в списках самые последние места. В этом контексте он провел параллели между системой высшего образования и футбольной лигой страны. В обоих случаях количество университетов/клубов зашкаливает, как и внутренняя конкуренция, но с точки зрения международной конкурентоспособности и грузинские вузы, и футбольные команды просто неспособны что-либо предложить.Следовательно, стране нужно не количество, а качество. Страна не может себе позволить содержать такое количество высших учебных заведений, которые взамен не предоставляют стране ни профессионалов, ни успешных ученых.Глава правительства Грузии вспомнил свои студенческие годы, когда уровень образования также не удовлетворял международные стандарты. По его мнению, эту "традицию", которая до сих пор активно прослеживается, пора раз и навсегда искоренить. Цель реформы в этом и заключается.Премьер также дал четкий ответ на критику о вмешательстве в автономию государственных университетов: существует всемирно признанная практика, заимствованная у ведущих университетов и ассоциаций мира, например у Ассоциации университетов Европы, согласно которой прерогативой государства, финансирующего вуз, является определение организации университетской системы. В сферу полномочий властей также входит планирование численности студентов по конкретным дисциплинам, чтобы не возникало дублирования специальностей, отмечают авторы реформы. А вот содержание учебных программ – дело самих вузов.В защиту реформы также выступил министр образования Гиви Миканадзе, который на основе исследования рынка заявил, что большинство зачисленных студентов с самого начала обречены на последующую переподготовку и смену профессии, поскольку диплом и выбранная ими во время обучения в университете специальность просто неактуальны для грузинского рынка труда.Представители правительства не обошли стороной снятый с повестки дня вопрос слияния Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов.Правительство планировало объединение этих вузов для поднятия международного рейтинга Тбилисского государственного университета. По плану, ТГУ должен был таким образом стать центром академического и научного развития в регионе. Но часть академического персонала посчитала это "посягательством на вековую традицию". В итоге объединения не произошло. Власти отозвали свою инициативу.По мнению премьера, это еще раз указывает на готовность правительства обсуждать тему реформы высшего образования по существу, более того, менять свои решения, если аргументы оппонентов имеют почву. Однако для представителей "Грузинской мечты" большая часть критики – это попытка политизации реформы, а не предметная дискуссия.Что говорит наука?Исследование McKinsey & Company (2024) утверждает, что 80% образовательных реформ не достигают заявленных целей. При этом эксперты определяют конкретные универсальные факторы успеха. Среди них – доказательные стратегии обучения для учителей и измерение результатов через регулярный мониторинг. Что касается временных рамок реформ, то это 8-12 лет для устойчивых изменений, последовательная работа с четкими целями и терпение к результатам. Один из важных компонентов реформ образования – это фокус на педагогах. Для этого нужно повышать статус профессии, качественно готовить учителей, предлагать им конкурентные зарплаты, давать автономию и поддержку, а также возможности для развития. С другой стороны, среди наиболее частых причин провалов реформ называются следующие моменты: нереалистичные цели, достижение целей за короткий срок без ресурсов, игнорирование внешних социально-экономических факторов. Реформы, игнорирующие бедность, обречены. А также справедливость – она критична для успеха. Кроме того, в числе "напрягающих" пунктов реформ наблюдаются такие стороны, как внешний контроль вместо профессиональной автономии, конкуренция вместо сотрудничества и краткосрочные цели. В успешной реформе важны кооперация всех сторон и долгосрочность, говорят исследования мировых практик. В итогеОбразовательные реформы – это марафон, а не спринт. Здесь надо действовать осторожно, вдумчиво, согласованно. Ведь чаще всего реформы проваливаются не потому, что цели плохие, а потому что имплементация неадекватна. Вопросов касательно грузинской реформы высшего образования довольно много:Но самое главное – защищена ли реформа от политических потрясений?! Что, если правительство "Грузинской мечты" потеряет бразды правления? Приведет ли это к очередной реформе уже по лекалам новой партии?Для обсуждения этих болезненных вопросов и состоялись вышеупомянутые дебаты. Тет-а-тет встретились инициатор новшеств, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, глава Минобразования Гиви Миканадзе, эксперт в области образования Симон Джанашия, ректор Государственного университета Ильи Нино Доборджгинидзе, историк, профессор ТГУ Леван Гордезиани и экс-глава грузинского офиса Erasmus+ Лика Глонти.Оппоненты горячо обсуждали тему: по некоторым вопросам почти сошлись, по другим – не слышали друг друга, а на третьих – скатились до оскорблений. Как такового разговора по существу не получилось.Пока же население довольствуется старым добрым "время покажет". Примечательно, что сами дебаты задумывались как шаг к возрождению культуры дискуссий – это инициатива самого премьера. Дискуссия получилась. Культура – пока нет. Но, как говорится, попытка не пытка.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

