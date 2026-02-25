"Единая нейтральная Грузия" обвинила Британию в шантаже из-за санкций против ТВ

https://sputnik-georgia.ru/20260225/edinaya-neytralnaya-gruziya-obvinila-britaniyu-v-shantazhe-iz-za-sanktsiy-protiv-tv-297325301.html
17:27 25.02.2026 (обновлено: 17:30 25.02.2026)
"Агентура" в Тбилиси и Брюсселе была полностью разоблачена – "глубинное государство" решило повлиять на редакционную политику телеканалов, вводя против них санкции, утверждают в партии
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Правительство Великобритании легко поддается манипуляции "глубинного государства" и использует язык шантажа в отношении Грузии, на этот раз введя санкции против телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ", говорится в заявлении партии "Единая нейтральная Грузия".
Грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".
"Потерявшее моральный облик британское правительство легко поддается манипуляциям и используется для выполнения грязных задач, частью которых является очередная попытка политического шантажа Грузии, на этот раз путем введения санкций против телеканалов "Имеди" и "ПосТВ", – говорится в заявлении "Объединенной нейтральной Грузии".
Согласно заявлению, когда "агентура" в Тбилиси и Брюсселе была полностью разоблачена, "глубинное государство" решило повлиять на редакционную политику телеканалов, вводя против них санкции.
Как отмечено в заявлении партии, в Грузии, как и в самой Европе, на фоне полного банкротства евробюрократии, управляемой "глубинным государством", были произведены тактические изменения, и вновь внимание было сосредоточено на британском правительстве.
"Конечно, этот шаг не повлияет на редакционную политику указанных телеканалов, ни на твердую позицию их зрителей, то есть большинства грузинского народа, – никогда не допустить превращения Грузии в марионеточное государство", – говорится в заявлении.
Согласно заявлению "Единой нейтральной Грузии", "глубинное государство" от имени Великобритании заявило, что "правда карается, а сохранение мира – преступление".
"Мы видим искажение ценностей, когда они финансируют и поощряют СМИ, отличающиеся либеральным фашизмом, клеветой и подстрекательством к спорам", – отметили авторы заявления.
В заявлении также отмечено, что подобные гибридные атаки не прекратятся и грузинские власти должны продолжать предпринимать последовательные действия по защите государственности.
"Мы также должны дать адекватный ответ на абсолютно наглые нападки послов, вышедшие за рамки дипломатии, на независимые СМИ и журналистов. От имени нашей партии мы выражаем полную поддержку сотрудникам Imedi и POSTV", – отмечено в заявлении.
Накануне партия "Единая нейтральная Грузия" заявила о своем намерении участвовать в парламентских выборах 2028 года.
Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после его создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса.
По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей.
"Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.
Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек.
Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. 2 апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.
По утверждению правительства Великобритании, санкции ввели в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – в начале декабря 2024 года, а также в связи с последующими уголовными делами и причастностью некоторых грузинских чиновников к коррупции".