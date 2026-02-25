https://sputnik-georgia.ru/20260225/edinaya-neytralnaya-gruziya-obvinila-britaniyu-v-shantazhe-iz-za-sanktsiy-protiv-tv-297325301.html

"Единая нейтральная Грузия" обвинила Британию в шантаже из-за санкций против ТВ

"Единая нейтральная Грузия" обвинила Британию в шантаже из-за санкций против ТВ

Sputnik Грузия

"Агентура" в Тбилиси и Брюсселе была полностью разоблачена – "глубинное государство" решило повлиять на редакционную политику телеканалов, вводя против них... 25.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-25T17:27+0400

2026-02-25T17:27+0400

2026-02-25T17:30+0400

новости

грузия

великобритания

тбилиси

украина

михаил чинчаладзе

вахтанг гомелаури

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/02/296029564_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_e5401bfcce976079d363a8397a70cee2.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Правительство Великобритании легко поддается манипуляции "глубинного государства" и использует язык шантажа в отношении Грузии, на этот раз введя санкции против телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ", говорится в заявлении партии "Единая нейтральная Грузия". Грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Согласно заявлению, когда "агентура" в Тбилиси и Брюсселе была полностью разоблачена, "глубинное государство" решило повлиять на редакционную политику телеканалов, вводя против них санкции. Как отмечено в заявлении партии, в Грузии, как и в самой Европе, на фоне полного банкротства евробюрократии, управляемой "глубинным государством", были произведены тактические изменения, и вновь внимание было сосредоточено на британском правительстве. Согласно заявлению "Единой нейтральной Грузии", "глубинное государство" от имени Великобритании заявило, что "правда карается, а сохранение мира – преступление". "Мы видим искажение ценностей, когда они финансируют и поощряют СМИ, отличающиеся либеральным фашизмом, клеветой и подстрекательством к спорам", – отметили авторы заявления. В заявлении также отмечено, что подобные гибридные атаки не прекратятся и грузинские власти должны продолжать предпринимать последовательные действия по защите государственности. Накануне партия "Единая нейтральная Грузия" заявила о своем намерении участвовать в парламентских выборах 2028 года. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после его создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. 2 апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции ввели в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – в начале декабря 2024 года, а также в связи с последующими уголовными делами и причастностью некоторых грузинских чиновников к коррупции". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

тбилиси

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, великобритания, тбилиси, украина, михаил чинчаладзе, вахтанг гомелаури