Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260225/grazhdanam-ukrainy-prodlili-srok-prebyvaniya-v-gruzii-do-dvukh-let-297326049.html
Гражданам Украины продлили срок пребывания в Грузии до двух лет
Гражданам Украины продлили срок пребывания в Грузии до двух лет
Sputnik Грузия
Решение распространится на тех, кто въехал в страну после 24 февраля 2025 года 25.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-25T14:44+0400
2026-02-25T15:15+0400
обострение ситуации вокруг украины
украина
ираклий кобахидзе
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0d/260496062_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_4e6caf85049f5bbcb6fe90fdd3063f30.jpg
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить с одного года до двух лет возможность безвизового пребывания в стране для граждан Украины. Постановление, подписанное премьер-министром Ираклием Кобахидзе, вступило в силу 24 февраля и распространится на тех, кто въехал в Грузию после 24 февраля 2025 года. Согласно постановлению "Об утверждении перечня стран, граждане которых могут без виз въезжать в Грузию", у граждан Украины, въехавших до 24 февраля 2025 года, есть право находиться в Грузии без визы до 24 февраля 2027 года. Изначально на граждан Украины распространялся срок пребывания без визы в течение года. В 2023 году власти продлили этот срок до двух лет, а в 2024-м – до трех. В 2025 году срок безвизового пребывания был снова сокращен до года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0d/260496062_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_d48407e2f6f7e2d4a8971ddf080b4a71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
обострение ситуации вокруг украины, украина, ираклий кобахидзе, грузия, новости, общество
обострение ситуации вокруг украины, украина, ираклий кобахидзе, грузия, новости, общество

Гражданам Украины продлили срок пребывания в Грузии до двух лет

14:44 25.02.2026 (обновлено: 15:15 25.02.2026)
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВыдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2026
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Решение распространится на тех, кто въехал в страну после 24 февраля 2025 года
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить с одного года до двух лет возможность безвизового пребывания в стране для граждан Украины.
Постановление, подписанное премьер-министром Ираклием Кобахидзе, вступило в силу 24 февраля и распространится на тех, кто въехал в Грузию после 24 февраля 2025 года.
Согласно постановлению "Об утверждении перечня стран, граждане которых могут без виз въезжать в Грузию", у граждан Украины, въехавших до 24 февраля 2025 года, есть право находиться в Грузии без визы до 24 февраля 2027 года.
Изначально на граждан Украины распространялся срок пребывания без визы в течение года. В 2023 году власти продлили этот срок до двух лет, а в 2024-м – до трех. В 2025 году срок безвизового пребывания был снова сокращен до года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0