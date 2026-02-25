https://sputnik-georgia.ru/20260225/grazhdanam-ukrainy-prodlili-srok-prebyvaniya-v-gruzii-do-dvukh-let-297326049.html

Гражданам Украины продлили срок пребывания в Грузии до двух лет

Гражданам Украины продлили срок пребывания в Грузии до двух лет

Sputnik Грузия

Решение распространится на тех, кто въехал в страну после 24 февраля 2025 года 25.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-25T14:44+0400

2026-02-25T14:44+0400

2026-02-25T15:15+0400

обострение ситуации вокруг украины

украина

ираклий кобахидзе

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0d/260496062_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_4e6caf85049f5bbcb6fe90fdd3063f30.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить с одного года до двух лет возможность безвизового пребывания в стране для граждан Украины. Постановление, подписанное премьер-министром Ираклием Кобахидзе, вступило в силу 24 февраля и распространится на тех, кто въехал в Грузию после 24 февраля 2025 года. Согласно постановлению "Об утверждении перечня стран, граждане которых могут без виз въезжать в Грузию", у граждан Украины, въехавших до 24 февраля 2025 года, есть право находиться в Грузии без визы до 24 февраля 2027 года. Изначально на граждан Украины распространялся срок пребывания без визы в течение года. В 2023 году власти продлили этот срок до двух лет, а в 2024-м – до трех. В 2025 году срок безвизового пребывания был снова сокращен до года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

обострение ситуации вокруг украины, украина, ираклий кобахидзе, грузия, новости, общество