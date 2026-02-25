https://sputnik-georgia.ru/20260225/grazhdanam-ukrainy-prodlili-srok-prebyvaniya-v-gruzii-do-dvukh-let-297326049.html
Гражданам Украины продлили срок пребывания в Грузии до двух лет
25.02.2026
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение увеличить с одного года до двух лет возможность безвизового пребывания в стране для граждан Украины. Постановление, подписанное премьер-министром Ираклием Кобахидзе, вступило в силу 24 февраля и распространится на тех, кто въехал в Грузию после 24 февраля 2025 года. Согласно постановлению "Об утверждении перечня стран, граждане которых могут без виз въезжать в Грузию", у граждан Украины, въехавших до 24 февраля 2025 года, есть право находиться в Грузии без визы до 24 февраля 2027 года. Изначально на граждан Украины распространялся срок пребывания без визы в течение года. В 2023 году власти продлили этот срок до двух лет, а в 2024-м – до трех. В 2025 году срок безвизового пребывания был снова сокращен до года.
2026
14:44 25.02.2026 (обновлено: 15:15 25.02.2026)
Решение распространится на тех, кто въехал в страну после 24 февраля 2025 года
