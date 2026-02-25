https://sputnik-georgia.ru/20260225/gruziya-delaet-eto-dlya-naroda-ukrainy-papuashvili-vyskazalsya-o-neblagodarnosti-zelenskogo-297324953.html

Грузия делает это для народа Украины: Папуашвили высказался о неблагодарности Зеленского

25.02.2026

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузия продолжает поддерживать украинский народ, однако президент Владимир Зеленский и Брюссель не ценят эту помощь, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Поддержка прочного мира в Украине". За документ на заседании в Нью-Йорке 24 февраля проголосовали представители 107 стран, включая Грузию. Воздержались США и еще 50 государств. Он напомнил, что Зеленский ввел санкции против представителей правительства Грузии, и подчеркнул, что подобное неблагодарное поведение уже отмечалось президентом США. "Он неблагодарный человек, и не я говорю это первым. Первым об этом сказал президент США. Проявите немного благодарности. Зеленский не проявляет благодарности ни к Америке, ни к Грузии", – отметил он. Председатель парламента также напомнил об отзыве украинского посла из Грузии из-за того, что грузины не поехали воевать за Украину. "Нам их благодарность особо не нужна. Все это мы делаем для украинского народа, а окончательный приговор Зеленскому вынесет сам украинский народ", – добавил Папуашвили. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины, грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Зеленский назначил нового посла Михаила Бродовича лишь 26 января 2026 года. В июле 2023 года Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины. Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

