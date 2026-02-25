https://sputnik-georgia.ru/20260225/gruziya-podpisala-ramochnoe-soglashenie-s-magate-297327544.html

Грузия подписала рамочное соглашение с МАГАТЭ

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузия подписала рамочное соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. "Рамочная программа страны" представляет собой основной стратегический документ сотрудничества с агентством, который определяет приоритетные направления партнерства между Грузией и международным агентством и создает основу для реализации совместных проектов. "Реализация рамочной программы обеспечит поддержку и непрерывность таких приоритетных направлений, как ядерная и радиационная безопасность и защищенность, здравоохранение и питание, продовольствие и сельское хозяйство, вода и окружающая среда, энергетика и промышленность. Развитие этих сфер необходимо для благосостояния населения и долгосрочного экономического развития страны", – заявила начальник Агентства ядерной и радиационной безопасности Нино Утиашвили.Первоначальное соглашение между Грузией и МАГАТЭ было заключено 26 ноября 2020 года на период 2020-2025 годов. Продление программы отражает прочное партнерство между Международным агентством и Грузией и общий интерес в поддержке устойчивого развития сферы ядерной и радиационной безопасности, отмечают в ведомстве. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – международная организация, входящая в систему ООН, которая занимается развитием сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

