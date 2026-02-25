https://sputnik-georgia.ru/20260225/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-25-fevralya-2026-297314417.html

Какой сегодня церковный праздник: 25 февраля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 25 февраля 2026

По православному церковному календарю сегодня, 25 февраля, чествуют Иверскую икону Божьей Матери

По церковному календарю 25 февраля 2024 года отмечают день памяти святых Мелентия, Марии, Евгения, Антония, Алексия и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Иверская иконаПо церковному календарю 25 февраля чествуют Иверскую икону Божьей Матери, одну из самых почитаемых православных святынь. По преданию, образ Божьей Матери создал апостол и евангелист Лука, который написал икону в дни земной жизни Пресвятой Богородицы и по Ее благословению.Икона Пресвятой Богородицы в IX веке хранилась у одной благочестивой вдовы, которая жила близ города Никея. Однажды еретики-иконоборцы пришли в дом этой христианки, и один из них копьем ударил по образу Божьей Матери. Из пораженного места потекла кровь.Кровоточащая рана на щеке иконы Иверской Божьей Матери так и осталась, поэтому ее всегда изображают с небольшой ранкой на лике.Женщина для сохранения иконы опустила образ Божьей Матери в море, и святыня чудесным образом приплыла к святой горе Афон, где по воле Богородицы икону обрел монах Иверского монастыря святой Гавриил Грузин.Пределов Иверона икона Божьей Матери никогда не покидала. По преданию, Иверский образ Пресвятой Богородицы покинет святую гору Афон незадолго до Второго пришествия.Архиепископ АнтиохийскийПо церковному календарю 25 февраля поминают святого Мелетия, архиепископа Антиохийского, духовного наставника святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста – двух великих отцов православной церкви.Святитель Мелетий – великий святой IV века, немало пострадавший от императора Юлиана Отступника (361-363) и еретиков-ариан, отвергавших постулат об основе христианства о Нераздельной Троице.Святителя неоднократно изгоняли с его кафедры, но он молитвой, твердостью в истинной вере и смирением побеждал каждый раз.Святитель Мелетий в 363 году составил богословский трактат "Изложение веры", благодаря которому в православие вернулись многие еретики-ариане.На II Вселенском соборе в Константинополе в 380-м святитель был председателем. Cвятой Мелетий перед началом Собора, подняв руку и показав три перста, соединил два перста, а один пригнул и благословил народ. И потом провозгласил: "Три ипостаси разумеем, о едином же существе беседуем".В это мгновение святителя осенил огонь, словно молния. Во время Собора он скончался.Мария и ЕвгенийПо церковному календарю 25 февраля поминают преподобную Марию, именовавшуюся Марином, и ее отца – преподобного Евгения.Жили святые Мария-Марин и Евгений в VI веке в Вифинии (северо-западная область Малой Азии). Евгений, овдовев, решил уйти в монастырь, но дочь не пожелала с ним расстаться и последовала за ним, переодевшись мужчиной.Недалеко от Александрии они вместе вступили в обитель, где преподобная Мария получила имя Марин.Однажды "инок" Марин вместе с другими монахами отправился на монастырские огороды. По пути они заночевали в гостинице, где дочь хозяина, согрешившая с одним из постояльцев, оклеветала "инока" Марина, назвав "его" виновником своего падения.Преподобная не сказала ни слова в свое оправдание. Из смирения Мария приняла это обвинение и до своей смерти воспитывала младенца, а также несла за чужой грех духовное наказание. Когда после смерти святой ее тайна открылась, игумен монастыря и хозяин гостиницы со слезами просили у усопшей прощения.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 25 февраля поминают святителя Антония, патриарха Константинопольского.Жил святой в IX веке. Подвижник возглавлял Константинопольскую церковь всего два года, с 893 по 895 годы. На протяжении своего многолетнего монашеского подвига святой Антоний особенно прославился заботой о бедных – в годы его патриаршества она особенно усилилась.Алексий чудотворецПо церковному календарю 25 февраля поминают святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, чей жизненный путь сочетал архипастырское служение и государственные деяния.Родился будущий святой на рубеже XIII-XIV веков в Москве, в семье боярина Феодора Бяконта, выходца из Черниговского княжества.В число братии Московского Богоявленского монастыря он вступил в 1320 году, где провел более 20 лет в строгих иноческих подвигах. В 1352-м был рукоположен во епископа Владимирского, а спустя два года взошел на Московский Митрополичий престол.Святитель Алексий сделал все для сохранения русского духовного суверенитета. В 1357 году он отправился в Орду и исцелил от слепоты ханшу Тайдулу. Русская церковь за это была освобождена от ордынских поборов и притеснений. Митрополит Алексий скончался в 1378-м.Мелетий ИпсенийскийПо церковному календарю 25 февраля поминают преподобного Мелетия Ипсенийского – греческого святого XIX века, строгого подвижника.Преподобного Мелетия Ипсенийского оклеветали мусульмане. На него митрополиту Родосскому написали клеветнический донос, в котором благочестивого старца выставляли отцом незаконнорожденного ребенка. Владыка вызвал преподобного, который скончался у ног митрополита.ИмениныПо церковному календарю 25 февраля именины отмечают Мария, Антон, Алексей и Евгений.Материал подготовлен на основе открытых источников

