https://sputnik-georgia.ru/20260225/lozhnye-soobscheniya-o-terrorizme-sgb-gruzii-vyyavila-gruppu-narushiteley-297325549.html
Ложные сообщения о терроризме: СГБ Грузии выявила группу нарушителей
Ложные сообщения о терроризме: СГБ Грузии выявила группу нарушителей
Sputnik Грузия
Авторы угроз в основном использовали виртуальные сети, современные технологии маскировки IP-адресов и программы изменения голоса 25.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-25T18:29+0400
2026-02-25T18:29+0400
2026-02-25T18:29+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
кахети
сгб
борьба с терроризмом
терроризм
террористы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d7b73480a7b19ecb5cb4359c3e651730.jpg
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Служба государственной безопасности в Тбилиси, Кахети и Квемо-Картли выявила группу лиц, распространявших ложные сообщения о терроризме, сообщили в пресс-департаменте ведомства. Один из фигурантов дела уже задержан за распространение ложных сообщений о терроризме, в отношении нескольких других лиц ведется расследование. Авторы угроз в основном использовали виртуальные сети, современные технологии маскировки IP-адресов и программы изменения голоса. В результате обыска были изъяты мобильные телефоны, персональные компьютеры, карты памяти и другие устройства. Ведется расследование по факту ложного сообщения о терроризме, предусматривающего лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Как отмечено в заявлении, за каждым таким незаконным шагом последует строгая правовая реакция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a21f8f4d145786ba2f736b6a5018f807.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, кахети, сгб, борьба с терроризмом, терроризм, террористы
грузия, новости, происшествия, тбилиси, кахети, сгб, борьба с терроризмом, терроризм, террористы
Ложные сообщения о терроризме: СГБ Грузии выявила группу нарушителей
Авторы угроз в основном использовали виртуальные сети, современные технологии маскировки IP-адресов и программы изменения голоса
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Служба государственной безопасности в Тбилиси, Кахети и Квемо-Картли выявила группу лиц, распространявших ложные сообщения о терроризме, сообщили в пресс-департаменте ведомства.
Один из фигурантов дела уже задержан за распространение ложных сообщений о терроризме, в отношении нескольких других лиц ведется расследование.
"В последнее время по всей стране участились случаи распространения ложных сообщений. Среди них – многочисленные анонимные угрозы, поступившие на электронные адреса госорганов, о возможном взрыве и/или наличии бомбы в различных городах, местах массового скопления людей, школах или организациях", – говорится в заявлении.
Авторы угроз в основном использовали виртуальные сети, современные технологии маскировки IP-адресов и программы изменения голоса.
В результате обыска были изъяты мобильные телефоны, персональные компьютеры, карты памяти и другие устройства.
Ведется расследование по факту ложного сообщения о терроризме, предусматривающего лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Как отмечено в заявлении, за каждым таким незаконным шагом последует строгая правовая реакция.