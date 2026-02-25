https://sputnik-georgia.ru/20260225/lozhnye-soobscheniya-o-terrorizme-sgb-gruzii-vyyavila-gruppu-narushiteley-297325549.html

Ложные сообщения о терроризме: СГБ Грузии выявила группу нарушителей

Ложные сообщения о терроризме: СГБ Грузии выявила группу нарушителей

25.02.2026

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Служба государственной безопасности в Тбилиси, Кахети и Квемо-Картли выявила группу лиц, распространявших ложные сообщения о терроризме, сообщили в пресс-департаменте ведомства. Один из фигурантов дела уже задержан за распространение ложных сообщений о терроризме, в отношении нескольких других лиц ведется расследование. Авторы угроз в основном использовали виртуальные сети, современные технологии маскировки IP-адресов и программы изменения голоса. В результате обыска были изъяты мобильные телефоны, персональные компьютеры, карты памяти и другие устройства. Ведется расследование по факту ложного сообщения о терроризме, предусматривающего лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Как отмечено в заявлении, за каждым таким незаконным шагом последует строгая правовая реакция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

