Синоптики предупредили о резком похолодании в Грузии

25.02.2026

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Снег в горах и дождь в низинах, сопровождаемые местами сильным ветром, ожидаются в Грузии в ближайшие дни, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В частности, по прогнозу синоптиков, осадки, местами сильные ожидаются Грузии с 26 февраля до 1 марта. В горных районах страны – снег (местами сильный), туман, метели и опасность схода лавин, а на море – шторм силой 4-5 баллов. Кроме того, на большей части территории страны ожидается сильный ветер. В связи с ожидаемым сильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и гололедицей движение на некоторых участках дорог может быть ограничено. Прогнозируемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, а в холмистых и горных зонах – зарождение и активизацию оползнево-селевых процессов. Уровень возможности возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

