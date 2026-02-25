https://sputnik-georgia.ru/20260225/sinoptiki-predupredili-o-rezkom-pokholodanii-v-gruzii-297325718.html
Синоптики предупредили о резком похолодании в Грузии
В связи с ожидаемым сильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и гололедицей движение на некоторых участках дорог может быть ограничено 25.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-25T20:21+0400
2026-02-25T20:21+0400
2026-02-25T20:21+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1e/263997967_9:0:2468:1383_1920x0_80_0_0_8cb4622bc652d42ae75421ca540fffcc.jpg
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Снег в горах и дождь в низинах, сопровождаемые местами сильным ветром, ожидаются в Грузии в ближайшие дни, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В частности, по прогнозу синоптиков, осадки, местами сильные ожидаются Грузии с 26 февраля до 1 марта. В горных районах страны – снег (местами сильный), туман, метели и опасность схода лавин, а на море – шторм силой 4-5 баллов. Кроме того, на большей части территории страны ожидается сильный ветер. В связи с ожидаемым сильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и гололедицей движение на некоторых участках дорог может быть ограничено. Прогнозируемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, а в холмистых и горных зонах – зарождение и активизацию оползнево-селевых процессов. Уровень возможности возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
