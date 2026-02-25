Независимость требует постоянной ответственности – спикер парламента Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260225/spiker-parlamenta-gruzii-nezavisimost-trebuet-postoyannoy-otvetstvennosti-297318943.html
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Независимость государства – это не отдельный эпизод из истории Грузии, а постоянная ответственность, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети. 25 февраля 1921 года Красная армия вошла в Тбилиси. В этот день была установлена советская власть, а Демократическая Республика Грузия прекратила существование. Уже в марте была провозглашена Грузинская ССР. По словам спикера, за 70 лет советской власти в Грузии были созданы промышленность и производство, развивалась экономика, укреплялось образование, искусство, культура и бережное отношение к наследию достигли новых высот. Он подчеркнул, что никогда в истории грузины не отказывались от своего стремления к свободе и независимости, независимо от того, в каком имперском пространстве она должна была существовать. По словам Папуашвили, сегодня посягательство на территорию Грузии сменилось оккупацией умов грузин, коммунистический интернационал заменили либеральным интернационалом, а Орджоникидзе, поднявший красный флаг над Тбилиси, был заменен людьми без Родины, размахивающим иностранными флагами. "Методы меняются, формы меняются, но цель остается той же – ослабить государство изнутри", – подчеркнул он. Как подчеркнул спикер парламента, каждый грузин должен понимать ситуацию, в которой живет, и помнить цену, которую Грузия заплатила за свою любовь к свободе.
10:51 25.02.2026 (обновлено: 11:31 25.02.2026)
Грузия, как и 105 лет назад, старается сохранить свою государственность, но сталкивается с внутренним саботажем со стороны "либерального интернационализма"
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Независимость государства – это не отдельный эпизод из истории Грузии, а постоянная ответственность, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети.
25 февраля 1921 года Красная армия вошла в Тбилиси. В этот день была установлена советская власть, а Демократическая Республика Грузия прекратила существование. Уже в марте была провозглашена Грузинская ССР.
"Независимость – это не исторический эпизод, это постоянная ответственность. Те, кто не справится с этой ответственностью, в конечном итоге потеряют свое государство", – написал Папуашвили.
По словам спикера, за 70 лет советской власти в Грузии были созданы промышленность и производство, развивалась экономика, укреплялось образование, искусство, культура и бережное отношение к наследию достигли новых высот.
"Грузинский национализм и национальное самосознание, корни которых глубоко уходят в предыдущие столетия, возродились в советском лоне. У нас было множество великолепных созвездий ученых, интеллектуалов, художников и деятелей культуры", – подчеркнул Папуашвили.
Он подчеркнул, что никогда в истории грузины не отказывались от своего стремления к свободе и независимости, независимо от того, в каком имперском пространстве она должна была существовать.
По словам Папуашвили, сегодня посягательство на территорию Грузии сменилось оккупацией умов грузин, коммунистический интернационал заменили либеральным интернационалом, а Орджоникидзе, поднявший красный флаг над Тбилиси, был заменен людьми без Родины, размахивающим иностранными флагами.
"Методы меняются, формы меняются, но цель остается той же – ослабить государство изнутри", – подчеркнул он.
Как подчеркнул спикер парламента, каждый грузин должен понимать ситуацию, в которой живет, и помнить цену, которую Грузия заплатила за свою любовь к свободе.