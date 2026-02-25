https://sputnik-georgia.ru/20260225/spiker-parlamenta-gruzii-nezavisimost-trebuet-postoyannoy-otvetstvennosti-297318943.html

Независимость требует постоянной ответственности – спикер парламента Грузии

Независимость требует постоянной ответственности – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Грузия, как и 105 лет назад, старается сохранить свою государственность, но сталкивается с внутренним саботажем со стороны "либерального интернационализма" 25.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-25T10:51+0400

2026-02-25T10:51+0400

2026-02-25T11:31+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

шалва папуашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179309_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b87bf69985007b6f20063058e8de22b3.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Независимость государства – это не отдельный эпизод из истории Грузии, а постоянная ответственность, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети. 25 февраля 1921 года Красная армия вошла в Тбилиси. В этот день была установлена советская власть, а Демократическая Республика Грузия прекратила существование. Уже в марте была провозглашена Грузинская ССР. По словам спикера, за 70 лет советской власти в Грузии были созданы промышленность и производство, развивалась экономика, укреплялось образование, искусство, культура и бережное отношение к наследию достигли новых высот. Он подчеркнул, что никогда в истории грузины не отказывались от своего стремления к свободе и независимости, независимо от того, в каком имперском пространстве она должна была существовать. По словам Папуашвили, сегодня посягательство на территорию Грузии сменилось оккупацией умов грузин, коммунистический интернационал заменили либеральным интернационалом, а Орджоникидзе, поднявший красный флаг над Тбилиси, был заменен людьми без Родины, размахивающим иностранными флагами. "Методы меняются, формы меняются, но цель остается той же – ослабить государство изнутри", – подчеркнул он. Как подчеркнул спикер парламента, каждый грузин должен понимать ситуацию, в которой живет, и помнить цену, которую Грузия заплатила за свою любовь к свободе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили