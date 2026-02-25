https://sputnik-georgia.ru/20260225/turnir-po-friraydu-georgia-pro-2026-perenesli-iz-svaneti-v-avstriyu-297314246.html

Турнир по фрирайду Georgia Pro 2026 перенесли из Сванети в Австрию

Турнир по фрирайду Georgia Pro 2026 перенесли из Сванети в Австрию

Sputnik Грузия

По рекомендации официальных делегатов и международных экспертов по безопасности в горах соревнования отменили из-за нестабильного снежного покрова 25.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-25T22:23+0400

2026-02-25T22:23+0400

2026-02-25T22:23+0400

грузия

новости

спорт

погода

сванети

австрия

горнолыжные курорты грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23433/50/234335026_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d39d8be443bc1f3c2ac17b04342a6a74.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Соревнования по фрирайду Georgia Pro 2026, которые должны были состояться в Сванети, пройдут в горах Австрии 26-27 февраля, сообщили в Агентстве горных трасс (MTA). Соревнования, которые должны были состояться на горе Тетнулди в Грузии, по рекомендации официальных делегатов и международных экспертов по безопасности в горах отменили из-за нестабильного снежного покрова. Организаторы решили, что Австрия примет турнир лишь в этом году. В случае неблагоприятных погодных условий, дату турнира изменят в зависимости от состояния трасс. Перенос или отмена соревнований Freeride World Tour из-за плохой погоды или нестабильного снежного покрова – не редкость в международной практике. Грузия третий год подряд представлена в официальном календаре Freeride World Tour и входит в число шести ведущих стран, обладающих эксклюзивным правом на проведение турнира: Франция, Испания, Швейцария, Австрия, США и Грузия. Впервые Грузия принимала этап Freeride World Tour в 2024 году. По словам организаторов, мероприятие было не только успешным, но и признано одним из лучших соревнований в истории фрирайда. Фрирайд – это особый вид зимнего спорта, предполагающий катание на лыжах по сложным высокогорным трассам с нетронутым снегом, он считается одним из самых экстремальных и зрелищных видов спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сванети

австрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, спорт, погода, сванети, австрия, горнолыжные курорты грузии