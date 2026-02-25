Грузия
Турнир по фрирайду Georgia Pro 2026 перенесли из Сванети в Австрию
Турнир по фрирайду Georgia Pro 2026 перенесли из Сванети в Австрию
По рекомендации официальных делегатов и международных экспертов по безопасности в горах соревнования отменили из-за нестабильного снежного покрова
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Соревнования по фрирайду Georgia Pro 2026, которые должны были состояться в Сванети, пройдут в горах Австрии 26-27 февраля, сообщили в Агентстве горных трасс (MTA). Соревнования, которые должны были состояться на горе Тетнулди в Грузии, по рекомендации официальных делегатов и международных экспертов по безопасности в горах отменили из-за нестабильного снежного покрова. Организаторы решили, что Австрия примет турнир лишь в этом году. В случае неблагоприятных погодных условий, дату турнира изменят в зависимости от состояния трасс. Перенос или отмена соревнований Freeride World Tour из-за плохой погоды или нестабильного снежного покрова – не редкость в международной практике. Грузия третий год подряд представлена в официальном календаре Freeride World Tour и входит в число шести ведущих стран, обладающих эксклюзивным правом на проведение турнира: Франция, Испания, Швейцария, Австрия, США и Грузия. Впервые Грузия принимала этап Freeride World Tour в 2024 году. По словам организаторов, мероприятие было не только успешным, но и признано одним из лучших соревнований в истории фрирайда. Фрирайд – это особый вид зимнего спорта, предполагающий катание на лыжах по сложным высокогорным трассам с нетронутым снегом, он считается одним из самых экстремальных и зрелищных видов спорта.
грузия, новости, спорт, погода, сванети, австрия, горнолыжные курорты грузии
грузия, новости, спорт, погода, сванети, австрия, горнолыжные курорты грузии

Турнир по фрирайду Georgia Pro 2026 перенесли из Сванети в Австрию

По рекомендации официальных делегатов и международных экспертов по безопасности в горах соревнования отменили из-за нестабильного снежного покрова
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Соревнования по фрирайду Georgia Pro 2026, которые должны были состояться в Сванети, пройдут в горах Австрии 26-27 февраля, сообщили в Агентстве горных трасс (MTA).
Соревнования, которые должны были состояться на горе Тетнулди в Грузии, по рекомендации официальных делегатов и международных экспертов по безопасности в горах отменили из-за нестабильного снежного покрова. Организаторы решили, что Австрия примет турнир лишь в этом году.
В случае неблагоприятных погодных условий, дату турнира изменят в зависимости от состояния трасс.
Перенос или отмена соревнований Freeride World Tour из-за плохой погоды или нестабильного снежного покрова – не редкость в международной практике.
Подобные случаи были зафиксированы во Франции, Швейцарии, Испании и других странах. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Freeride World Tour вернется в Грузию в следующем сезоне. Соревнования снова пройдут в Сванети зимой 2027 года.
Грузия третий год подряд представлена в официальном календаре Freeride World Tour и входит в число шести ведущих стран, обладающих эксклюзивным правом на проведение турнира: Франция, Испания, Швейцария, Австрия, США и Грузия.
Впервые Грузия принимала этап Freeride World Tour в 2024 году. По словам организаторов, мероприятие было не только успешным, но и признано одним из лучших соревнований в истории фрирайда.
Фрирайд – это особый вид зимнего спорта, предполагающий катание на лыжах по сложным высокогорным трассам с нетронутым снегом, он считается одним из самых экстремальных и зрелищных видов спорта.
