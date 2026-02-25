https://sputnik-georgia.ru/20260225/vnutrenniy-turizm-v-gruzii-sokraschaetsya--dannye-statistiki-297316764.html
Внутренний туризм в Грузии сокращается – данные статистики
Внутренний туризм в Грузии сокращается – данные статистики
Sputnik Грузия
В 2025 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам 25.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-25T09:01+0400
2026-02-25T09:01+0400
2026-02-25T09:01+0400
туризм
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252286011_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_6f123eecd1d8369ead4a4a01e39de93e.jpg
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2025 году сократилось на 1,6% по сравнению с 2024 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 332,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 642,4 тысячи поездок (на 0,2% больше показателя 2024 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 700 тысяч.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,4% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в регион Имерети (в среднем 364,9 тысячи в месяц) и в Тбилиси (в среднем 357 тысяч в месяц).Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ 2025 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 297,7 миллиона лари, что на 0,8% меньше по сравнению с показателями 2024 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 1% и составили 181,3 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 56,5% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252286011_351:0:1887:1152_1920x0_80_0_0_c2bc2928b811e1e7102609ced034b58b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
туризм, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Внутренний туризм в Грузии сокращается – данные статистики
В 2025 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2025 году сократилось на 1,6% по сравнению с 2024 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 332,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 642,4 тысячи поездок (на 0,2% больше показателя 2024 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 700 тысяч.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,4% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в регион Имерети (в среднем 364,9 тысячи в месяц) и в Тбилиси (в среднем 357 тысяч в месяц).
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
В 2025 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
859,7
52,3
Шопинг
258,4
15,7
Отдых и развлечения
173,2
10,5
Лечение
138,6
8,4
Посещение второго дома
135,6
8,3
Профдеятельность
29,7
1,8
Другое
47,1
2,9
Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 297,7 миллиона лари, что на 0,8% меньше по сравнению с показателями 2024 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 1% и составили 181,3 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Виды расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Шопинг
109,3
66,5
Еда и напитки
70,1
42,7
Транспорт
55,2
33,6
Размещение
18,1
11,0
Развлечения
2,4
2,5
Другое
42,6
25,9
Среди внутренних туристов 56,5% составляют женщины.