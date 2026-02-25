https://sputnik-georgia.ru/20260225/vnutrenniy-turizm-v-gruzii-sokraschaetsya--dannye-statistiki-297316764.html

Внутренний туризм в Грузии сокращается – данные статистики

В 2025 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам 25.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2025 году сократилось на 1,6% по сравнению с 2024 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 332,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 642,4 тысячи поездок (на 0,2% больше показателя 2024 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 700 тысяч.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,4% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в регион Имерети (в среднем 364,9 тысячи в месяц) и в Тбилиси (в среднем 357 тысяч в месяц).Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ 2025 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 297,7 миллиона лари, что на 0,8% меньше по сравнению с показателями 2024 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 1% и составили 181,3 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 56,5% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

