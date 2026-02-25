https://sputnik-georgia.ru/20260225/zaderzhan-voditel-taksi-po-obvineniyu-v-iznasilovanii-nesovershennoletney-v-gori-297321501.html
Задержан водитель такси по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней в Гори
Задержан водитель такси по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней в Гори
Обвиняемый совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней с ограниченными возможностями здоровья 25.02.2026
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Сотрудники полиции Гори задержали 46-летнего водителя такси по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщили в МВД.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней с ОВЗ. Инцидент произошел в лесу.
На основании постановления судьи водитель был задержан. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.