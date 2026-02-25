https://sputnik-georgia.ru/20260225/zaderzhan-voditel-taksi-po-obvineniyu-v-iznasilovanii-nesovershennoletney-v-gori-297321501.html

Задержан водитель такси по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней в Гори

Задержан водитель такси по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней в Гори

Sputnik Грузия

Обвиняемый совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней с ограниченными возможностями здоровья 25.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-25T12:51+0400

2026-02-25T12:51+0400

2026-02-25T12:51+0400

происшествия

грузия

новости

гори

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199072_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_88bb85810333cb67dbb6bdb4404056d0.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Сотрудники полиции Гори задержали 46-летнего водителя такси по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщили в МВД. В ходе расследования установлено, что обвиняемый совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней с ОВЗ. Инцидент произошел в лесу. На основании постановления судьи водитель был задержан. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гори

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, гори, мвд грузии