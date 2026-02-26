https://sputnik-georgia.ru/20260226/297346288.html

СВО: основные участки российского наступления

Натовский ВПК проиграл свою битву российскому "монстру", отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко. 26.02.2026, Sputnik Грузия

Российские войска удерживают стратегическую инициативу на всей линии фронта, активно продвигаются по направлениям: Орехов и Запорожье, Славянск и Краматорск, Павлоград и Днепропетровск, а также в отдельных районах Харьковской области. Освобожденная от противника территория ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей превысила 83% от общей площади регионов.На южном участке фронта войска группировки "Восток" за минувшие сутки нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ. Продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Зеленая Диброва, Долинка, Комсомольское, Любицкое, Чаривное, Барвиновка (Запорожской области), Александровка, Орестополь, Покровское (Днепропетровской области). Южнее поселка городского типа Зализничное освобождены 16 квадратных километров.Севернее 24 февраля освобождено село Рождественское. Все контратаки противника под Гуляйполем оказались безуспешными. Резервы ВСУ сожжены. "Восточный экспресс" 5-й гвардейской армии уверенно приближается к городу-укрепрайону Орехов.После относительного затишья в Днепропетровской области российские войска активнее продвигаются к Павлограду – от ранее освобожденных населенных пунктов Ивановка и Филия. Днепропетровский участок наступления весной может стать одним из главных.Начались бои за Рай-Александровский укрепрайон – в 10 километрах к востоку от Славянска. Севернее командование ВСУ теряет контроль над оставшимися войсками близ Красного Лимана. Южнее российские штурмовые подразделения плотнее охватили гарнизон противника в Константиновке, за минувшие сутки освободили около 10 квадратных километров. Киев встревожен приближением ВС России к Славянско-Краматорской агломерации с трех направлений.В Харьковской области войска группировки "Север" продвинулись вдоль реки Северский Донец и освободили село Графское – в пяти километрах к югу от Волчанска. Российские оптоволоконные FPV-дроны долетают до Харькова. Депутаты Верховной рады начали опровергать не соответствующие действительности оптимистичные доклады командования ВСУ о ситуации на фронте.Конец светаВооруженные силы РФ в ночь на 26 февраля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными дронами по военным аэродромам, предприятиям украинского ВПК, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Все назначенные объекты поражены. Эта ночь стала самой "огненной" с начала года.Завершено уничтожение энергосистемы Одесской области – здесь не осталось ни одной подстанции. Жесткая избирательность объяснима: одесские порты – основа натовской логистики. Большинство российских экспертов и аналитиков считают: Москва ни при каких обстоятельствах не должна оставить Украине стратегически важные города Херсон и Одессу.Гиперзвуковые "Цирконы", "Искандеры", крылатые ракеты и ударные дроны прилетели по объектам в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах Киева (пострадал офис Зеленского на Банковой). Поражена подстанция "Киевская-750", а также цели в Чернигове, Полтаве, Харькове, Кривом Роге, Виннице, Николаеве. Украинское командование насчитало в ночном "залпе" 459 российских ракет и БПЛА разных типов. Безусловно, подобные "аргументы" до киевских марионеток и их западных хозяев доходят быстрее, чем российские предложения и условия на трехсторонних переговорах о мире.Выводы не сделаныПравильных выводов из четырех лет прокси-войны с Россией коллективный Запад не сделал. Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заметил: "Прекращение конфликта ставит под удар политическое будущее не только Украины, но и всего Запада". Там неспособны адекватно принять поражение, встроиться в новый мир.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 24 февраля в Брюсселе заявил о военной поддержке Украины "на протяжении всех предстоящих испытаний". План Лондона и Парижа тайно передать Киеву тактическое ядерное оружие – свидетельство маниакальной тяги западной правящей элиты к самоубийству. Россия никогда не допустит существования у своих границ враждебного прозападного режима с ядерным оружием. В Кремле уже констатировали: переговорный формат теряет смысл.Американский журнал Foreign Affairs сегодня сообщил: "У России подавляющий перевес во всех областях, бить она может долго и сильно. У Киева нет ни сил, ни воли, ни денег. Его амбиции давно оторвались от реальности". Институт изучения войны (ISW) дополнил картину: "Ужас Украины в том, что русские выигрывают битву и за "высокое", и за "низкое" небо". Россия имеет "десятикратное преимущество в количестве произведенных и развернутых на поле боя беспилотников". Иначе и быть не могло, ведь "экономическая мощь является основой военной мощи, а украинский ВВП составляет менее 10 процентов от российского".Консолидированный натовский ВПК также проиграл свою битву российскому "монстру". В сложившейся реальности "ядерные аргументы" киевского маньяка Зеленского и его западных хозяев становятся лишь мощным ускорителем в достижении целей СВО жесткими средствами. При всех территориальных коллизиях, главная политическая цель России – не допустить вступления Украины в НАТО – может быть достигнута и уничтожением альянса. Если Брюссель не передумает "помогать" Киеву.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

