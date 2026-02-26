https://sputnik-georgia.ru/20260226/banki-budut-rabotat-po-zakonam-gruzii-glava-natsbanka-otvetila-na-sanktsii-velikobritanii-297334214.html

Банки будут работать по законам Грузии: глава Нацбанка ответила на санкции Великобритании

Банки будут работать по законам Грузии: глава Нацбанка ответила на санкции Великобритании

Sputnik Грузия

Грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на... 26.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-26T12:52+0400

2026-02-26T12:52+0400

2026-02-26T13:07+0400

грузия

новости

политика

великобритания

тбилиси

натия турнава

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/1d/292708747_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_6424125c076756132e133920899973fc.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Действующие в Грузии коммерческие банки обязаны действовать по Конституции и законам страны, даже если нормы другой юрисдикции им противоречат, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава. Великобритания внесла грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" в черный список в рамках антироссийских санкций. Эти СМИ обвиняются в распространении дезинформации о российско-украинском конфликте. В отношении телекомпаний применены замораживание активов, дисквалификация директоров и ограничения на предоставление трастовых услуг. Как пояснила глава Нацбанка, действующие в стране коммерческие банки являются юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Грузии, и их деятельность подчиняется Конституции Грузии и национальному законодательству. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что государство обеспечит защиту телекомпаний, попавших под санкции Великобритании, чтобы они могли продолжать работу без ограничений. По его словам, "Имеди" и "ПосТВ" сохранят обычный режим деятельности, а сотрудничающие с ними компании также получат поддержку. Кобахидзе подчеркнул, что в стране будут защищены права всех субъектов – банков, медиа и бизнеса, включая право на свободу СМИ и предпринимательскую деятельность. Он добавил, что государственные компании продолжат сотрудничество с этими телеканалами, и заверил, что их работа в Грузии не будет ограничена. Грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что нет никаких аргументов, доказывающих обвинения Великобритании в адрес телеканалов. Всего в санкционном списке Великобритании 13 граждан Грузии и две компании, "Имеди" и "ПосТВ". Основная часть лиц в санкционном списке – это высокопоставленные бывшие и нынешние чиновники Грузии, против которых санкции были введены за нарушение прав человека на акциях в Тбилиси. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после его создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. 2 апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года, а также на последующие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции. 24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "PosТV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, великобритания, тбилиси, натия турнава, ираклий кобахидзе