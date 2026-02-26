Грузия
Большой футбол в Тбилиси: стартует продажа билетов на матч Грузия-Израиль
Большой футбол в Тбилиси: стартует продажа билетов на матч Грузия-Израиль
Товарищеский матч между сборными Грузии и Израиля состоится 26 марта
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/10/295809284_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f545de7343ffea2313e247db5b7ac589.jpg
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Продажа билетов на первый в этом году матч сборной Грузии по футболу с командой Израиля начнется в 12:00 часов 26 февраля, сообщили в федерации футбола. Товарищеский матч между сборными Грузии и Израиля состоится на стадионе имени Михаила Месхи 26 марта в 21:00. Для болельщиков будут доступны три категории билетов – по цене 20, 40 и 60 лари. Билеты будут продаваться только онлайн на сайте biletebi.ge. Один покупатель сможет приобрести максимум три билета. Билет необходим зрителю любого возраста. Спустя три дня, 29 марта, команда Вилли Саньоля встретится со сборной Литвы в Каунасе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
футбол, спорт, грузия, новости, литва, тбилиси, израиль, михаил месхи, вилли саньоль
футбол, спорт, грузия, новости, литва, тбилиси, израиль, михаил месхи, вилли саньоль

Большой футбол в Тбилиси: стартует продажа билетов на матч Грузия-Израиль

11:30 26.02.2026 (обновлено: 11:56 26.02.2026)
© photo: Sputnik / StringerМатч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
Матч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026 - Sputnik Грузия, 1920, 26.02.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Товарищеский матч между сборными Грузии и Израиля состоится 26 марта
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Продажа билетов на первый в этом году матч сборной Грузии по футболу с командой Израиля начнется в 12:00 часов 26 февраля, сообщили в федерации футбола.
Товарищеский матч между сборными Грузии и Израиля состоится на стадионе имени Михаила Месхи 26 марта в 21:00.
Для болельщиков будут доступны три категории билетов – по цене 20, 40 и 60 лари. Билеты будут продаваться только онлайн на сайте biletebi.ge. Один покупатель сможет приобрести максимум три билета. Билет необходим зрителю любого возраста.
Спустя три дня, 29 марта, команда Вилли Саньоля встретится со сборной Литвы в Каунасе.
