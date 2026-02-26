https://sputnik-georgia.ru/20260226/bolshoy-futbol-v-tbilisi-startuet-prodazha-biletov-na-match-gruziya-izrail-297329506.html

Большой футбол в Тбилиси: стартует продажа билетов на матч Грузия-Израиль

Товарищеский матч между сборными Грузии и Израиля состоится 26 марта 26.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Продажа билетов на первый в этом году матч сборной Грузии по футболу с командой Израиля начнется в 12:00 часов 26 февраля, сообщили в федерации футбола. Товарищеский матч между сборными Грузии и Израиля состоится на стадионе имени Михаила Месхи 26 марта в 21:00. Для болельщиков будут доступны три категории билетов – по цене 20, 40 и 60 лари. Билеты будут продаваться только онлайн на сайте biletebi.ge. Один покупатель сможет приобрести максимум три билета. Билет необходим зрителю любого возраста. Спустя три дня, 29 марта, команда Вилли Саньоля встретится со сборной Литвы в Каунасе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

