Борьба с наркопреступностью: МВД Грузии изъяло крупную партию наркотиков в Тбилиси

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 26.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Гражданин Ирана задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и содействии их реализации, говорится в сообщении МВД Грузии. По оперативной информации, при обыске временного места проживания обвиняемого сотрудники полиции изъяли 183 упаковки наркотиков, а также материалы, необходимые для их расфасовки. Кроме того, сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали 43-летнего мужчину по аналогичному обвинению. Его остановили патрульные инспекторы в Тбилиси для проверки, и при личном обыске и осмотре мест, указанных самим обвиняемым, было изъято 30 упаковок наркотического вещества альфа-ПВП, предназначенного для продажи. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

