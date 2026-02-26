Грузия
ДТП на западе Грузии: два человека погибли, гражданин Азербайджана в больнице
ДТП на западе Грузии: два человека погибли, гражданин Азербайджана в больнице
Часть объездной дороги временно перекрыта, движение автомобилей осуществляется по старому маршруту 26.02.2026
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Двое человек погибли, а один пострадал в результате аварии на объездной дороге Кобулети-Батуми, сообщает "Аджарское телевидение". По данным телеканала, столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Случай произошел утром в четверг. Из-за аварии часть объездной дороги временно перекрыта, движение автомобилей осуществляется по старому маршруту. Пострадавший, 49-летний гражданин Азербайджана, доставлен в медицинский центр Кобулети. По имеющейся информации, его состояние стабильное. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
12:45 26.02.2026 (обновлено: 13:02 26.02.2026)
Часть объездной дороги временно перекрыта, движение автомобилей осуществляется по старому маршруту
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Двое человек погибли, а один пострадал в результате аварии на объездной дороге Кобулети-Батуми, сообщает "Аджарское телевидение".
По данным телеканала, столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Случай произошел утром в четверг. Из-за аварии часть объездной дороги временно перекрыта, движение автомобилей осуществляется по старому маршруту.
Пострадавший, 49-летний гражданин Азербайджана, доставлен в медицинский центр Кобулети. По имеющейся информации, его состояние стабильное.
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека".
0