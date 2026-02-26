https://sputnik-georgia.ru/20260226/dtp-na-zapade-gruzii-dva-cheloveka-pogibli-grazhdanin-azerbaydzhana-v-bolnitse-297336699.html
ДТП на западе Грузии: два человека погибли, гражданин Азербайджана в больнице
ДТП на западе Грузии: два человека погибли, гражданин Азербайджана в больнице
Sputnik Грузия
Часть объездной дороги временно перекрыта, движение автомобилей осуществляется по старому маршруту 26.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-26T12:45+0400
2026-02-26T12:45+0400
2026-02-26T13:02+0400
происшествия
грузия
новости
кобулети
азербайджан
аджарское телевидение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/16/250415308_455:52:1960:898_1920x0_80_0_0_38ca2f3fefc4d3ab9d47347c56870ae5.jpg
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Двое человек погибли, а один пострадал в результате аварии на объездной дороге Кобулети-Батуми, сообщает "Аджарское телевидение". По данным телеканала, столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Случай произошел утром в четверг. Из-за аварии часть объездной дороги временно перекрыта, движение автомобилей осуществляется по старому маршруту. Пострадавший, 49-летний гражданин Азербайджана, доставлен в медицинский центр Кобулети. По имеющейся информации, его состояние стабильное. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
кобулети
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/16/250415308_327:0:2196:1402_1920x0_80_0_0_166464f81ac737bb55da8e58ec461747.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, кобулети, азербайджан, аджарское телевидение
происшествия, грузия, новости, кобулети, азербайджан, аджарское телевидение
ДТП на западе Грузии: два человека погибли, гражданин Азербайджана в больнице
12:45 26.02.2026 (обновлено: 13:02 26.02.2026)
Часть объездной дороги временно перекрыта, движение автомобилей осуществляется по старому маршруту
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Двое человек погибли, а один пострадал в результате аварии на объездной дороге Кобулети-Батуми, сообщает "Аджарское телевидение".
По данным телеканала, столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Случай произошел утром в четверг. Из-за аварии часть объездной дороги временно перекрыта, движение автомобилей осуществляется по старому маршруту.
Пострадавший, 49-летний гражданин Азербайджана, доставлен в медицинский центр Кобулети. По имеющейся информации, его состояние стабильное.
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека".