https://sputnik-georgia.ru/20260226/glava-mid-gruzii-otchet-po-moskovskomu-mekhanizmu-obse-zaranee-mozhno-predskazat-297343596.html

Глава МИД Грузии: отчет по Московскому механизму ОБСЕ заранее можно предсказать

Глава МИД Грузии: отчет по Московскому механизму ОБСЕ заранее можно предсказать

Sputnik Грузия

Несмотря на негативные ожидания относительно отчета, грузинская сторона предоставила эксперту всю доступную информацию и возможность провести необходимые... 26.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-26T16:54+0400

2026-02-26T16:54+0400

2026-02-26T16:56+0400

грузия

политика

новости

великобритания

мака бочоришвили

обсе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24732/13/247321392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_810f02618dbd262aaf9487eed495020a.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Активизация "Московского механизма" ОБСЕ наглядно демонстрирует, как международные организации могут использоваться в качестве инструмента, а содержание подготовленного докладчиками отчета заранее предсказуемо, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили Мака Бочоришвили. Великобритания совместно с 23 другими странами в конце января активировала механизм для направления миссии экспертов, которые оценят ситуацию с правами человека в Грузии. Международные эксперты посетили страну с 11 по 24 февраля. Глава МИД отметила, что, несмотря на негативные ожидания относительно отчета, грузинская сторона предоставила эксперту всю доступную информацию и возможность провести необходимые встречи. "С нашей стороны проявлена открытость… Однако, что именно будет отражено в отчете, больших ожиданий у нас нет", – отметила Бочоришвили. Министр подчеркнула, что окончательная оценка отчета будет сделана после его публикации и добавила, что подобные случаи демонстрируют, как международные организации могут использоваться в качестве инструмента, что вредит их репутации. При этом, министр отметила, что Грузия остается верной международным принципам и будет продолжать привлекать внимание международного сообщества к необходимости их соблюдения. Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ. Его цель – оценка ситуации и рекомендации по улучшению соблюдения обязательств. Механизм применяется исключительно в сфере прав человека, при этом страна может включить собственного эксперта. В активации механизма в отношении Грузии приняли участие следующие страны: Великобритания, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, великобритания, мака бочоришвили, обсе