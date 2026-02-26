https://sputnik-georgia.ru/20260226/gruziya-i-azerbaydzhan-khotyat-uvelichit-torgovlyu--glavnoe-o-vstreche-ministrov-ekonomiki-297338971.html

Грузия и Азербайджан хотят увеличить торговлю – главное о встрече министров экономики

Грузия и Азербайджан хотят увеличить торговлю – главное о встрече министров экономики

Sputnik Грузия

Тбилиси и Баку обсудили расширение сотрудничества в различных секторах экономики, а также обновление логистической инфраструктуры Грузии 26.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-26T15:55+0400

2026-02-26T15:55+0400

2026-02-26T15:55+0400

экономика

грузия

новости

азербайджан

турция

европа

мариам квривишвили

грузинская железная дорога

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1a/297338799_0:0:840:474_1920x0_80_0_0_9a56732b45b4803153d1e4120e79d71a.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Увеличение объемов торговли между Грузией и Азербайджаном обсуждалось на встрече министров экономики двух стран Мариам Квривишвили и Микаила Джаббарова, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики Грузии.Встреча министров прошла в рамках седьмого трехстороннего бизнес-форума Грузия-Азербайджан-Турция. На встрече министры отметили, что, несмотря на успешное сотрудничество в двусторонней торговле, страны заинтересованы в увеличении объемов торговли. На встрече было отмечено, что Азербайджан является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии – по данным за 2025 год, местный экспорт Грузии в Азербайджан увеличился на 26 процентов и по объему занимает четвертое место среди крупнейших стран-экспортеров Грузии. В этой связи министры отметили большое значение проведения бизнес-форумов, торговых миссий и других мероприятий с участием деловых кругов двух стран. На встрече также была подчеркнута важность углубления сотрудничества в таких секторах, как инвестиции, транспорт и логистика, туризм, сельское хозяйство, энергетика, связь и др.Особый акцент был сделан на содействии реализации региональных проектов. По данным пресс-службы Минэкономики Грузии, Квривишвили подробно рассказала о транспортно-логистических инфраструктурных проектах, развитие которых повысит конкурентоспособность Среднего коридора и будет способствовать формированию Грузии как транспортного хаба. Была подчеркнута важность реализации таких проектов, как модернизация Грузинской железной дороги, обновление железнодорожного вагонного и локомотивного состава, а также развитие портовой инфраструктуры и др. На встрече также было уделено внимание сотрудничеству стран в направлении транспортировки нефти и газа. Было отмечено плодотворное сотрудничество двух стран в рамках Южного газового коридора, посредством которого осуществляется транзит азербайджанского природного газа через Грузию на рынки Турции и Европы. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

турция

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азербайджан, турция, европа, мариам квривишвили, грузинская железная дорога