Грузия не услышала оснований для санкций грузинских телекомпаний – глава МИД

Посол не предоставил никакой информации о том, на основании чего основана оценка, что Грузия ослабляет Украину, заявила министр 26.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Посол Великобритании не предоставил никаких аргументов по поводу оснований для введения санкций против грузинских телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ", заявила министр иностранных дел в Грузии Мака Бочоришвили. Грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". По ее словам, посол не предоставил никакой информации о том, на основании чего основана оценка, что Грузия ослабляет Украину, или каким-то образом грузинское общество посягает на территориальную целостность Украины. "Это те обвинения, которые мы не разделяем. Это те оценки, которые мы не можем разделить. Этому нужны доказательства. Надеемся, что что-то нам дадут, что даст нам возможность подумать, что у них хоть какие-то основания были. Но если я скажу, что у меня есть такие ожидания, я вас обману", - сказала Бочоришвили. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после его создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. 2 апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции ввели в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – в начале декабря 2024 года, а также в связи с последующими уголовными делами и причастностью некоторых грузинских чиновников к коррупции".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

