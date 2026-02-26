https://sputnik-georgia.ru/20260226/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-26-fevralya-2026-297314743.html

Какой сегодня церковный праздник: 26 февраля 2026

По православному церковному календарю 26 февраля отмечают день памяти cвятых Мартиниана, Зои и Фотинии, преподобных Евлогия и Симеона, а также cвятого Мартина

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Преподобные Мартиниан, Зоя и ФотинияПо церковному календарю 26 февраля поминают преподобного Мартиниана Кесарийского, Зою и Фотинию, живших в V веке.О преподобном известно, что с 18 лет он поселился в палестинской пустыне близ города Кесарии. В пустыне Мартиниан провел 25 лет, совершая подвиги в безмолвии, за что и удостоился дара исцеления болезней.Однако дьявол не оставлял отшельника, стараясь сбить его с праведного пути разными искушениями. Однажды дьявол подослал к праведному старцу женщину-блудницу, попытавшуюся совратить его.Но праведник, встав на горящие угли, говорил себе: "Трудно, Мартиниан, тебе терпеть этот временный огонь, как же ты терпеть будешь приготовленный тебе диаволом вечный огонь?"Пораженная этим зрелищем женщина раскаялась и попросила преподобного наставить ее на путь спасения. Зоя, так звали женщину, по указанию Мартиниана, отправилась в монастырь Cвятой Павлы в Вифлееме, где прожила в строгих подвигах 12 лет до своей блаженной кончины.Преподобный, исцелившись от ожогов, удалился на необитаемый скалистый остров. Там он прожил под открытым небом несколько лет, питаясь пищей, которую привозил ему время от времени один корабельщик, для которого он плел корзины.Однажды волны принесли к острову на обломках корабля, разбившегося во время сильной бури, девушку по имени Фотиния. Преподобный помог ей выбраться на остров, дал хлеба и воды, а сам бросился в море и поплыл. На сушу его вынесли два дельфина.С тех пор преподобный Мартиниан стал странствовать. Через два года, когда он пришел в Афины, заболел и, чувствуя приближение смерти, вошел в храм, лег на пол и призвав епископа, попросил предать свое тело погребению. Произошло это примерно в 422 году.Фотиния провела на острове в уединении шесть лет. Тело блаженной нашел тот корабельщик, который привозил ей пищу, как и святому Мартиниану. Тело блаженной он перевез в Кесарию, где его с честью похоронили. Преподобных Зою и Фотинию чествуют в один день со святым Мартинианом.Преподобный ЕвлогийПо церковному календарю 26 февраля поминают Преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского – одного из деятельных и просвещенных иерархов VI века.Сначала преподобный Евлогий был игуменом Богородичного Юстинианового монастыря в Антиохии. Затем его избрали на кафедру в Александрии, где святитель прослужил 27 лет.В годы управления святитель неутомимо боролся против различных ересей. О деятельности преподобного Евлогия известно из писем святого Григория Двоеслова (Папа Римский в 590-604 гг.) к святителю, высоко его ценившему.Преподобный Евлогий скончался в 607 или 608 году. Творения преподобного, раскрывающие православное учение о естествах Господа Иисуса Христа, направленные против ересей, современных святителю Евлогию, сохранились частично в выписках Патриарха Фотия.Симеон МироточивыйПо церковному календарю 26 февраля поминают преподобного Симеона, в миру Стефана Неманя, царя Сербского, мироточивого.Стефан, царь сербский, жил в ХII веке. Он на славу потрудился для своего отечества – объединил большую часть сербских земель и добился для своей страны политической независимости.Царь Стефан защищал ревностно свой народ от влияния латинства и ереси. На святую гору Афон он удалился в возрасте 80 лет, где святостью жизни уже прославился его сын – преподобный Савва. Вместе они там возобновили запустевший монастырь Хилендарь, куда к ним стали стекаться из разных стран иноки.Святой Симеон – мудрый наставник иноков и великий подвижник. Скончался в 1200 году. Мощи святого стали источать миро. Останки отца преподобный Савва перенес в Сербию и положил в храме Пресвятой Богородицы. Эту церковь святой Симеон воздвиг и богато украсил будучи великим князем.Святой Мартин МилостивыйПо церковному календарю 26 февраля поминают святого Мартина Милостивого.Будущий святой с юности отличался жалостью к нищим и милостивым сердцем. Раздавать свое имение нуждающимся Мартин стал с 20-летнего возраста, еще до принятия крещения. Вскоре у него остались только одна одежда и нож.Как-то раз зимой он увидел нищего, просившего у городских ворот милостыню. Стоял сильный холод, но все проходили безразлично мимо. Мартин, видя это, сильно переживал. Затем он снял с себя одежду, ножом разрезал ее и отдал одну половину нищему, а другой прикрыл свою наготу. Над Мартином, видя, как он одет, многие смеялись.Страдая от холода, он во сне увидел Господа, облаченного в половину его одежды – в ту, которую он нищему отдал. Показывая рубище, Господь говорил ангелам: "Мартин одел Меня этой одеждой еще до своего Крещения, и Я одену его в славу, а по смерти его призову в Мое Царство".Проснувшись, Мартин пошел и сразу же принял крещение. Дальнейшую жизнь святой провел, непрерывно творя милостыню, и удостоился дара чудотворений.ИмениныПо церковному календарю 26 февраля именины отмечают Анна, Вера, Зоя, Ирина, Светлана, Анисим, Артемий, Василий, Владимир, Гавриил, Евгений, Зосима, Иван, Леонтий, Михаил, Мартин, Николай, Никандр, Павел, Сильвестр, Семен, Степан, Тимофей.Материал подготовлен на основе открытых источников

