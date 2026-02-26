https://sputnik-georgia.ru/20260226/kurs-lari-na-chetverg--26740-gel-297329851.html
Курс лари на четверг – 2,6740 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0002 лари по отношению к доллару. 26.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 февраля в размере 2,6740 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0002 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 февраля в размере 2,6740 GEL/$1.
