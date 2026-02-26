https://sputnik-georgia.ru/20260226/kurs-lari-na-chetverg--26740-gel-297329851.html

Курс лари на четверг – 2,6740 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6740 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0002 лари по отношению к доллару. 26.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-26T09:48+0400

2026-02-26T09:48+0400

2026-02-26T09:48+0400

грузия

экономика

доллары

евро

рубль

российский рубль

доллар

курс доллара

курс лари к доллару на сегодня в грузии

колебание курса лари

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23181/08/231810882_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_20999de3b5ac148005ab9b4b488e711f.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 февраля в размере 2,6740 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0002 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, доллары, евро, рубль, российский рубль, доллар, курс доллара, курс лари к доллару на сегодня в грузии, колебание курса лари, лари, лари, национальный банк грузии