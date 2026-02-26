https://sputnik-georgia.ru/20260226/lavrov-u-rossii-net-srokov-po-ukrainskomu-uregulirovaniyu-297347810.html

Лавров: у России нет сроков по украинскому урегулированию

Лавров: у России нет сроков по украинскому урегулированию

Москва неоднократно обращала внимание, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты 26.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. У России нет сроков по урегулированию украинской ситуации, есть задачи, которые она решает, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Дипломат прокомментировал сообщения американской стороны относительно желаемых сроков урегулирования украинского конфликта.Он уточнил, что позиция России по Украине последовательна и не меняется.Ранее Москва неоднократно говорила о том, что цели специальной военной операции будут достигнуты.Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва предпочла бы завершить конфликт и устранить причины, которые привели к нему изначально, дипломатическим путем и пыталась это делать.Если украинская сторона и покровительствующий ей коллективный Запад откажется от дипломатии и разговора по существу, Россия добьется поставленных целей военным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

