Мэрия Тбилиси усилит надзор за пожарной безопасностью жилых зданий
Мэрия Тбилиси усилит надзор за пожарной безопасностью жилых зданий
Sputnik Грузия
По информации мэрии, ряд строительных компаний после сдачи зданий в эксплуатацию убирают систему пожарной безопасности из подъездов 26.02.2026
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил усилить надзор за соблюдением правил пожарной безопасности в сдающихся в эксплуатацию жилых домах. С 2017 года монтаж в новостройках грузинской столицы систем пожарной безопасности, включающих краны для гидрантов и систем пожаротушения, является одним из условий принятия здания в эксплуатацию. По информации мэрии, ряд строительных компаний после сдачи зданий в эксплуатацию убирают систему пожарной безопасности из подъездов, что впоследствии может создать угрозу жителям домов. В случае возникновения пожара система пожарной безопасности сообщает находящимся в здании о необходимости покинуть здание, а также осуществляет его локализацию и препятствует распространению, что дает пожарно-спасательной службе значительное время для тушения огня. Мэр столицы поручил вице-мэру и всем соответствующим службам ужесточить существующие в этом направлении регламенты и, в случае необходимости, установить уголовную ответственность для лица, нарушившего закон. В 2025 году в Грузии произошло 14,1 тысячи пожаров, сгорело 509 зданий. При этом число пожаров, по сравнению с 2024 годом, выросло на 20,9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Мэрия Тбилиси усилит надзор за пожарной безопасностью жилых зданий

10:50 26.02.2026
© photo: Sputnik / StringerПожар на строительном рынке Элиава
Пожар на строительном рынке Элиава - Sputnik Грузия, 1920, 26.02.2026
© photo: Sputnik / Stringer
По информации мэрии, ряд строительных компаний после сдачи зданий в эксплуатацию убирают систему пожарной безопасности из подъездов
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил усилить надзор за соблюдением правил пожарной безопасности в сдающихся в эксплуатацию жилых домах.
С 2017 года монтаж в новостройках грузинской столицы систем пожарной безопасности, включающих краны для гидрантов и систем пожаротушения, является одним из условий принятия здания в эксплуатацию.
По информации мэрии, ряд строительных компаний после сдачи зданий в эксплуатацию убирают систему пожарной безопасности из подъездов, что впоследствии может создать угрозу жителям домов.
В случае возникновения пожара система пожарной безопасности сообщает находящимся в здании о необходимости покинуть здание, а также осуществляет его локализацию и препятствует распространению, что дает пожарно-спасательной службе значительное время для тушения огня.
Мэр столицы поручил вице-мэру и всем соответствующим службам ужесточить существующие в этом направлении регламенты и, в случае необходимости, установить уголовную ответственность для лица, нарушившего закон.
В 2025 году в Грузии произошло 14,1 тысячи пожаров, сгорело 509 зданий. При этом число пожаров, по сравнению с 2024 годом, выросло на 20,9%.
