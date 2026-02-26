МИД Грузии вызвал посла Великобритании из-за санкций против "Имеди" и "ПосТВ"

https://sputnik-georgia.ru/20260226/mid-gruzii-vyzval-posla-velikobritanii-iz-za-sanktsiy-protiv-imedi-i-postv-297334453.html

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Власти Грузии потребовали разъяснений от Великобритании в связи с введением санкций против телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ" – в МИД страны вызван британский посол, а в правящей партии назвали решение Лондона атакой на суверенитет и свободу слова. Грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". "Мы общались с британской стороной. Я ожидаю приезда британского посла в министерство иностранных дел. Мы требуем объяснений, на каком основании вводятся санкции против грузинских телеканалов", – заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в эфире телеканала "Рустави 2".По ее словам, когда речь идет о санкциях в отношении СМИ, то нужны очень веские основания. Она также отметила, что без каких-либо оснований Грузии приходится защищать интересы страны в рукопашной схватке. Как отметил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия, каждая из таких атак на Грузию будет контрпродуктивной. "Каждая из их подобных атак, атак на нашу страну, атак на независимые СМИ, атак на свободу слова, атак на суверенитет, не будет продуктивной, а контрпродуктивной для них. Пусть наблюдают за "Имеди" и "ПосТВ", за их рейтингом, где будет рейтинг этих телеканалов после таких атак", – заявил Кирцхалия. Он также подчеркнул, что власти Грузии будут защищать страну от "злой силы", как это было до сих пор. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после его создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. 2 апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции ввели в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – в начале декабря 2024 года, а также в связи с последующими уголовными делами и причастностью некоторых грузинских чиновников к коррупции". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

