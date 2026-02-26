https://sputnik-georgia.ru/20260226/moodys-uluchshil-prognoz-dlya-bankovskoy-sistemy-gruzii-297346141.html

Moody's улучшил прогноз для банковской системы Грузии

Moody's улучшил прогноз для банковской системы Грузии

26.02.2026

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз для банковской системы Грузии (Ba2) с негативного до стабильного, говорится в сообщении Нацбанка Грузии. По данным Нацбанка, Moody's отмечает что изменение прогноза отражает макроэкономическую устойчивость страны, баланс между политическими и геополитическими рисками. Moody's ожидает, что в 2026 и 2027 годах реальный рост ВВП составит около 5,5%, что будет способствовать сильной кредитной активности и формированию здоровой бизнес-среды. В отчете Moody's отмечается, что качество банковских активов останется устойчивым. Также высокой останется прибыльность. В отчете также отмечается, что дедолларизация депозитов продолжается, и Национальный банк Грузии восстановил валютные резервы. В феврале рейтинговое агентство S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB" со стабильным прогнозом. В ноябре 2025 года другое рейтинговое агентсто Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", изменив прогноз с "негативного" на "стабильный".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

