Нацбанк Грузии оставил неизменным контрциклический буфер капитала банков

Банковский сектор сохраняет здоровые показатели капитала и ликвидности, заявили в регуляторе 26.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии оставил неизменным, на уровне 1%, циклический компонент контрциклического буфера капитала банков, который представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков, говорится в сообщении регулятора. Циклический компонент контрциклического буфера капитала банков был установлен в марте 2023 года и с тех пор не менялся. "Сильный экономический рост в 2025 году способствовал продлению отрицательного разрыва отношения кредитов к ВВП, однако, по оценке комитета, указанное отношение постепенно приблизится к своему долгосрочному уровню. Соответственно, на текущем этапе необходимость изменения циклического компонента контрциклического буфера капитала не просматривается. При этом коммерческие банки продолжают поэтапное накопление нейтрального компонента контрциклического буфера капитала", – говорится в сообщении. По мнению комитета финансовой стабильности Нацбанка, по данным на январь 2026 года, банковский сектор сохраняет здоровые показатели капитала и ликвидности. "В январе текущего года годовой рост кредитования, за исключением эффекта обменного курса, составил 13,4%, и в нем значительную долю по-прежнему занимают бизнес-кредиты", – отмечено в отчете. Следующее заседание комитета финансовой стабильности Нацбанка Грузии состоится 3 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

