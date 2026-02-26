https://sputnik-georgia.ru/20260226/neyroseti-dlya-smi-master-klass-sputnikpro-o-trendakh-ii-i-sile-vizualnogo-kontenta-297342866.html
Нейросети для СМИ: мастер-класс SputnikPro о трендах ИИ и силе визуального контента
Нейросети для СМИ: мастер-класс SputnikPro о трендах ИИ и силе визуального контента
Sputnik Грузия
Очередной модуль просветительской программы SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Проект объединяет семинары, лекции и... 26.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-26T15:31+0400
2026-02-26T15:31+0400
2026-02-26T15:31+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
тбилиси
россия сегодня
sputnikpro
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1a/297342684_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e71b34c70509b53046d57fb3785b8e0e.jpg
Спикером выступила руководитель фотослужбы онлайн-изданий медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Свиязова. Главной темой мастер-класса стали новые подходы к визуальному оформлению новостного контента и использование нейросетей в работе редакций.По словам Свиязовой, технологии искусственного интеллекта развиваются стремительно, и журналистам необходимо оперативно адаптироваться к этим изменениям. Работа с визуалом сегодня – полноценный инструмент привлечения и удержания аудитории.Участники обсудили, как сделать новостной контент ярче и выразительнее за счет грамотной визуальной подачи, какие инструменты уже доступны редакциям и какие тренды определяют успех медиа.Мастер-класс посетили сотрудники грузинских СМИ. Это уже шестнадцатый модуль SputnikPro, проведенный в Тбилиси.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1a/297342684_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_24bd761dd3306a5c27730b170925045d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, россия сегодня, sputnikpro, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, россия сегодня, sputnikpro, видео
Нейросети для СМИ: мастер-класс SputnikPro о трендах ИИ и силе визуального контента
Очередной модуль просветительской программы SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Проект объединяет семинары, лекции и мастер-классы от ведущих российских и зарубежных медиаменеджеров.
Спикером выступила руководитель фотослужбы онлайн-изданий медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Свиязова. Главной темой мастер-класса стали новые подходы к визуальному оформлению новостного контента и использование нейросетей в работе редакций.
По словам Свиязовой, технологии искусственного интеллекта развиваются стремительно, и журналистам необходимо оперативно адаптироваться к этим изменениям. Работа с визуалом сегодня – полноценный инструмент привлечения и удержания аудитории.
Участники обсудили, как сделать новостной контент ярче и выразительнее за счет грамотной визуальной подачи, какие инструменты уже доступны редакциям и какие тренды определяют успех медиа.
Мастер-класс посетили сотрудники грузинских СМИ. Это уже шестнадцатый модуль SputnikPro, проведенный в Тбилиси.