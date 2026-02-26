https://sputnik-georgia.ru/20260226/neyroseti-dlya-smi-master-klass-sputnikpro-o-trendakh-ii-i-sile-vizualnogo-kontenta-297342866.html

Нейросети для СМИ: мастер-класс SputnikPro о трендах ИИ и силе визуального контента

Спикером выступила руководитель фотослужбы онлайн-изданий медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Свиязова. Главной темой мастер-класса стали новые подходы к визуальному оформлению новостного контента и использование нейросетей в работе редакций.По словам Свиязовой, технологии искусственного интеллекта развиваются стремительно, и журналистам необходимо оперативно адаптироваться к этим изменениям. Работа с визуалом сегодня – полноценный инструмент привлечения и удержания аудитории.Участники обсудили, как сделать новостной контент ярче и выразительнее за счет грамотной визуальной подачи, какие инструменты уже доступны редакциям и какие тренды определяют успех медиа.Мастер-класс посетили сотрудники грузинских СМИ. Это уже шестнадцатый модуль SputnikPro, проведенный в Тбилиси.

